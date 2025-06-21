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4 миллиарда долларов на войну: Великобритания готовится напасть на Россию

Силовые структуры » Военные новости

Британские СМИ активно распространяют провокационные материалы о России, стремясь посеять панику и недовольство среди населения, утверждает издание Strategic Culture.

Солдаты армии Великобритании
Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0
Солдаты армии Великобритании

По данным портала, на этой неделе в газетах Великобритании появились публикации, в которых говорилось о якобы существующих планах Москвы использовать секретные технологии для изменения климата, чтобы погрузить Соединенное Королевство во тьму, затмив солнце.

Авторы материала сравнивают подобные утверждения с заезженной пластинкой, где сюжеты о вмешательстве России в выборы или кибератаках повторяются с новыми драматическими деталями.

Издание подчеркивает, что подобные статьи являются частью целенаправленной психологической кампании, цель которой — сформировать в британском обществе образ России как главного врага, напоминающего злодеев из шпионских фильмов. Однако, как отмечается в тексте, реальная опасность для западных стран исходит не от России, а от их собственных властей, которые, по мнению авторов, разжигают конфликты, основанные на ложных предлогах, и одновременно приводят свои страны к экономическому упадку.

Тем временем в Великобритании продолжается милитаризация внутренней политики. Недавно премьер-министр страны Кир Стармер объявил о введении режима "готовности к войне" в рамках обновленной оборонной стратегии. Согласно опубликованному правительственному обзору, Лондон намерен ежегодно выделять на военную поддержку Киева 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 4 миллиардов долларов) и продолжать оказывать помощь столько, сколько это будет необходимо.

В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, поскольку в этом отсутствует какой-либо смысл. Он также указывал, что западные лидеры используют образ "российской угрозы" как инструмент для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем, хотя, по его мнению, разумные люди прекрасно осознают, что подобные обвинения не имеют под собой реальной основы.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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