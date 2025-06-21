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Вне зоны доступа: именно это сорвало мирные переговоры Ирана и США

3:40
Силовые структуры » Военные новости

Портал Axios, ссылаясь на информированные источники, сообщил, что лидеры США и Турции планировали организовать встречу представителей Вашингтона и Тегерана в Стамбуле, чтобы обсудить обострение конфликта между Ираном и Израилем.

Дональд Трамп и Марко Рубио
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Марко Рубио

Однако эта инициатива не была реализована из-за невозможности связаться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

По данным издания, в начале недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу использовать Стамбул как площадку для переговоров между представителями двух стран. Трамп поддержал идею, выразив готовность отправить в Турцию вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа, а в случае необходимости даже лично прибыть для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Эрдоган и глава турецкого МИД Хакан Фидан передали это предложение иранской стороне, а именно президенту Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Аракчи. Те, в свою очередь, попытались получить одобрение верховного лидера Ирана, но связаться с ним не удалось.

Через несколько часов иранская сторона уведомила Турцию, что без согласия Хаменеи встреча невозможна, после чего турецкие власти проинформировали США об отмене переговоров. Источники портала уточнили, что в случае реализации встречи в Стамбул, скорее всего, отправились бы Вэнс и Уиткофф, а не сам американский президент.

Тем временем конфликт между Ираном и Израилем продолжает набирать обороты.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвиняя его в разработке тайной ядерной программы военного назначения. Удары израильской авиации и действия диверсионных групп были направлены на ядерные объекты, военное руководство, ведущих ученых, авиабазы, системы ПВО и ракетные комплексы. Иран, в свою очередь, категорически отрицает военный характер своей ядерной программы.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее отметил, что инспекторы агентства не обнаружили доказательств разработки Ираном ядерного оружия. Разведка США также не подтвердила обвинения Израиля и Трампа, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский дипломат Крейг Мюррей в беседе с российским агентством подчеркнул, что Иран в последние годы демонстрировал сдержанность и стремление к миру, несмотря на провокации со стороны Израиля.

В ответ на действия Израиля Иран наносит ракетные удары и использует ударные беспилотники, заявляя, что мишенями являются исключительно военные объекты. Однако с обеих сторон фиксируется все больше попаданий в жилые районы, что приводит к росту числа жертв среди мирного населения. По данным иранского министерства здравоохранения, в стране погибло более 400 человек, а свыше 3 тысяч получили ранения. В Израиле сообщили о более чем 20 погибших и 1,2 тысячи пострадавших в результате иранских атак.

Обмен ударами между сторонами происходит практически ежедневно. Израильские власти заявляют о намерении продолжать операцию до полного уничтожения ядерной программы Ирана, в то время как Тегеран обещает не прекращать обстрелы, пока Израиль не остановит свои бомбардировки.

Уточнения

Сейе́д Али́ Хосейни́ Хаменеи́ — иранский религиозный, духовный, государственный, политический, военный и общественный деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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