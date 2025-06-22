Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французская компания Orano теряет контроль над Somair: что стоит за решением Нигера
Сердце плавится в жару: главный орган страдает первым, и вы об этом даже не догадываетесь
Секрет макарон с сырным соусом: как добиться идеальной консистенции любимого блюда детей и взрослых
Сюрприз, который запомнится навсегда: Регина Тодоренко провела в слезах свой 35-й день рождения
Один пропущенный урок — и 15 тысяч штрафа: к чему приводит обучение только на автомате
Ты достойна большего: как уход за собой меняет внутреннее состояние
Ирисы vs климат: какой сорт выбрать для вашего региона
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Это древнее упражнение с низкой ударной нагрузкой эффективнее, чем планка для пресса

Подземный повелитель: ученые нашли нечто, способное менять климат всей планеты

4:41
Силовые структуры

Недавно проведенное исследование выявило, что многие растения и деревья способны развивать не один, а два слоя корней, уходящих на значительную глубину в почву, чтобы добывать воду и питательные вещества.

Плодородная почва
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодородная почва

Эта находка, опубликованная в журнале Nature Communications, переворачивает традиционные представления о функционировании экосистем и подчеркивает важную роль растений в борьбе с изменением климата.

Ученые установили, что помимо поверхностных корней, у ряда растений формируется второй, более глубокий слой корней, часто расположенный на глубине более метра под землей. Это позволяет им получать дополнительные ресурсы из богатых питательными веществами слоев почвы.

Исследование также показало, что такие глубокие корни могут играть ключевую роль в накоплении углерода, что особенно актуально в условиях рекордно высокого уровня CO2 в атмосфере за последние 800 тысяч лет, о чем говорится в докладе Всемирной метеорологической организации, опубликованном в марте.

Один из ведущих авторов исследования, доцент кафедры экологических исследований Нью-Йоркского университета, отметил, что понимание глубины расположения корней имеет решающее значение, так как более глубокие корни способствуют более надежному и долгосрочному хранению углерода. По его словам, суровые условия на глубине могут затруднять деятельность микробов, питающихся органическими остатками, что снижает вероятность возвращения углерода в атмосферу. Он также подчеркнул, что традиционные экологические модели и наблюдения часто ограничиваются поверхностными слоями почвы, из-за чего важные механизмы хранения углерода на глубине могли оставаться незамеченными.

Для анализа ученые использовали данные Национальной сети экологических обсерваторий (NEON), включающие образцы почвы, взятые с глубины до 6,5 футов, что значительно превышает стандартную глубину в один фут, используемую в большинстве экологических исследований.

Такой подход позволил обнаружить ранее неизвестные структуры корней в самых разных экосистемах — от тундры Аляски до тропических лесов Пуэрто-Рико.

Исследование было направлено на изучение трех ключевых аспектов: как изменяется количество корней в зависимости от глубины, какие факторы влияют на их распределение, и в какой степени глубокие корни используют питательные вещества по сравнению с поверхностными.

Результаты показали, что почти в 20% изученных экосистем корни растений демонстрируют так называемую "бимодальность" — наличие двух четко выраженных слоев корней на разной глубине. Это открытие указывает на то, что растения развили ранее неизвестные стратегии для добычи ресурсов, что делает их более устойчивыми к изменениям окружающей среды.

Ведущий автор исследования отметил, что современное понимание корневых систем растений слишком поверхностно. Он сравнил существующие методы наблюдения с "кроличьим зрением" под землей, в то время как над поверхностью земли ученые обладают "орлиным зрением" благодаря спутникам и дистанционному зондированию. По его мнению, ограниченность в изучении подземных процессов мешает оценить полный потенциал растений в накоплении углерода на глубине.

Соавтор исследования, занимающийся изучением связи между корнями и запасами углерода в почве, предположил, что глубокие корни могут как увеличивать запасы углерода в одних условиях, так и способствовать их потере в других, стимулируя активность почвенных микробов. Он добавил, что это открытие открывает новые перспективы для изучения влияния корневых систем на круговорот воды, поток питательных веществ и долгосрочное хранение углерода в почве.

Ведущий автор исследования подчеркнул, что ученым и политикам необходимо уделять больше внимания глубоким слоям почвы, так как они могут содержать ключ к пониманию экосистем и их управлению в условиях изменения климата. Он также отметил, что обнаруженные механизмы свидетельствуют о том, что растения, возможно, уже играют более активную роль в смягчении последствий климатических изменений, чем считалось ранее, и для полного раскрытия их потенциала нужно продолжать исследования на большей глубине.

Уточнения

Ко́рень (лат. radix) — осевой, обычно подземный вегетативный орган высших сосудистых растений, обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Наука и техника
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется Аудио 
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Домашние животные
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Подземный повелитель: ученые нашли нечто, способное менять климат всей планеты
Ты достойна большего: как уход за собой меняет внутреннее состояние
Ирисы vs климат: какой сорт выбрать для вашего региона
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Это древнее упражнение с низкой ударной нагрузкой эффективнее, чем планка для пресса
Вылетел на сплошную при обгоне? Вот как сохранить права и не попасть под суд
Почему ваши помидоры гниют снизу? Узнайте причины, которые могут испортить ваш урожай
Как нарезать арбуз без лишних хлопот: удивительный метод, который вам понравится
Две йоркширские компании объединяются: как это изменит британский автопром
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.