Секретная ловушка: судьба самой эффективной спецслужбы в мире

2:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В одном из недавних материалов издания "Военное дело" была затронута тема возможного создания в России структуры, аналогичной знаменитому СМЕРШу сталинских времён.

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФСБ

На фоне многочисленных призывов к возрождению подобной организации журналисты обратились за разъяснениями к Ростиславу Ищенко - известному политологу, историку и публицисту, который поделился своим взглядом на ситуацию.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли стране нужна ещё одна силовая структура, специалист подчеркнул, что многие сторонники этой идеи, вероятно, не до конца понимают, что представлял собой СМЕРШ. По его словам, эта организация была создана в годы Великой Отечественной войны как временная мера.

Тогда органы НКВД и НКГБ, отвечавшие за контрразведку в армии, столкнулись с серьёзными трудностями: объём задач резко увеличился, а значительная часть опытных сотрудников либо ушла на фронт, либо была направлена в тыл врага для работы в партизанских отрядах. В таких условиях было принято решение привлечь к контрразведывательной деятельности обычных офицеров, которые прошли лишь базовую подготовку. При этом руководство процессом всё равно оставалось в руках профессионалов из НКВД и НКГБ.

Говоря о современной ситуации, эксперт выразил мнение, что действующие органы, такие как ФСБ, успешно выполняют свои обязанности, и появление новой структуры с другой аббревиатурой только осложнит ситуацию.

Он указал на две ключевые проблемы. Во-первых, возникает вопрос о кадрах: в годы войны в СМЕРШ брали строевых офицеров именно из-за нехватки специалистов, а сегодня найти достаточное количество подготовленных профессионалов будет ещё сложнее. Во-вторых, создание новой организации потребует не только оперативных сотрудников, но и целого аппарата для её обслуживания — бухгалтерии, хозяйственных служб и других подразделений, которые не имеют прямого отношения к контрразведке, но требуют значительных бюджетных затрат.

Кроме того, было отмечено, что СМЕРШ действовал исключительно в условиях фронта и был упразднён сразу после окончания войны, так как исчезла та чрезвычайная ситуация, ради которой он создавался. Таким образом, по мнению политолога, в современных реалиях необходимости в подобной структуре нет.

Уточнения

"Смерш" — название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны.

