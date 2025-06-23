Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Статистика одно, кошелек другое: россияне продолжают жаловаться на рост цен
12 дней без работы: новогодние праздники могут продлить до середины января
Куба утонула в змеях: удавы оккупировали отели и лезут в номера туристов
Июль перечеркнул лето: в России обещают заморозки до –2 ночью
Пожилым людям пора отказаться от растворимого кофе — скрытая угроза для глаз
Три ошибки, которые могут испортить вашу поездку в жару
Сталинград восстаёт из пепла: Россия на пороге исторического переворота
Народ не может без Киркорова: стали известны подробности о здоровье артиста
Сжигаем жир без усилий: 5 трендов, которые помогут тебе похудеть и улучшить форму

Секретная ловушка: судьба самой эффективной спецслужбы в мире

2:30
Силовые структуры » Военные новости

В одном из недавних материалов издания "Военное дело" была затронута тема возможного создания в России структуры, аналогичной знаменитому СМЕРШу сталинских времён.

ФСБ
Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ФСБ

На фоне многочисленных призывов к возрождению подобной организации журналисты обратились за разъяснениями к Ростиславу Ищенко - известному политологу, историку и публицисту, который поделился своим взглядом на ситуацию.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли стране нужна ещё одна силовая структура, специалист подчеркнул, что многие сторонники этой идеи, вероятно, не до конца понимают, что представлял собой СМЕРШ. По его словам, эта организация была создана в годы Великой Отечественной войны как временная мера.

Тогда органы НКВД и НКГБ, отвечавшие за контрразведку в армии, столкнулись с серьёзными трудностями: объём задач резко увеличился, а значительная часть опытных сотрудников либо ушла на фронт, либо была направлена в тыл врага для работы в партизанских отрядах. В таких условиях было принято решение привлечь к контрразведывательной деятельности обычных офицеров, которые прошли лишь базовую подготовку. При этом руководство процессом всё равно оставалось в руках профессионалов из НКВД и НКГБ.

Говоря о современной ситуации, эксперт выразил мнение, что действующие органы, такие как ФСБ, успешно выполняют свои обязанности, и появление новой структуры с другой аббревиатурой только осложнит ситуацию.

Он указал на две ключевые проблемы. Во-первых, возникает вопрос о кадрах: в годы войны в СМЕРШ брали строевых офицеров именно из-за нехватки специалистов, а сегодня найти достаточное количество подготовленных профессионалов будет ещё сложнее. Во-вторых, создание новой организации потребует не только оперативных сотрудников, но и целого аппарата для её обслуживания — бухгалтерии, хозяйственных служб и других подразделений, которые не имеют прямого отношения к контрразведке, но требуют значительных бюджетных затрат.

Кроме того, было отмечено, что СМЕРШ действовал исключительно в условиях фронта и был упразднён сразу после окончания войны, так как исчезла та чрезвычайная ситуация, ради которой он создавался. Таким образом, по мнению политолога, в современных реалиях необходимости в подобной структуре нет.

Уточнения

"Смерш" — название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Все пьют воду — и напрасно: она только на 4 месте по способности утолять жажду
Еда и рецепты
Все пьют воду — и напрасно: она только на 4 месте по способности утолять жажду Аудио 
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Домашние животные
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка Аудио 
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Домашние животные
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Москва не будет оглядываться на Вашингтон в оказании помощи Тегерану Любовь Степушова Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Эти продукты превращают перелёт в пытку — и вы точно их брали
Очереди на АЗС и безопасность: скрытая тайна расположения бензобака
Прививка или смерть: бешенство остаётся неизлечимым заболеванием
Летний компот из клубники, который освежит в жару: вот как его сделать
Это удобрение заставляет петунии цвести всё лето — дачники ахнули от результата
Кризис или рост? Что ждёт ВВП России в 2025 году
Латинизация на Руси: как святитель Иона остановил духовную экспансию
Птичий грипп мутировал: вирус больше не боится иммунитета
Сердце подаёт сигнал через ноги — что это за тревожный знак
Москва не будет оглядываться на Вашингтон в оказании помощи Тегерану
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.