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Разоблачение СБУ: Украина фабрикует обвинения против России

2:17
Силовые структуры » Военные новости

Обвинения в адрес России, связанные с якобы подменой тел погибших украинских военнослужащих, начали появляться после того, как процесс передачи останков перешёл под контроль Службы безопасности Украины (СБУ), заменив Главное управление разведки (ГУР).

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

Об этом в беседе с корреспондентами РИА Новости рассказал источник, хорошо осведомлённый о ситуации.

По его словам, заявления главы украинского МВД о том, что Россия якобы подменила тело одного из украинских военных, являются провокацией, не имеющей под собой оснований. Он подчеркнул, что в России действует строгая и прозрачная система сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военнослужащих, а все попытки Киева очернить этот процесс лишены доказательств.

Источник отметил, что приоритет в передаче отдаётся телам, у которых есть документы, жетоны и форма ВСУ, а также останкам в украинской форме, которым присваивается идентификационный номер. Все данные фиксируются в специальных актах, один экземпляр которых направляется в Международный Комитет Красного Креста, а другой — украинской стороне.

Источник также указал, что до недавнего времени, когда передачей тел занималось ГУР, никаких сбоев или провокаций не возникало. Однако после того, как эти функции перешли к СБУ, начали появляться ложные обвинения, распространяемые в рамках информационных кампаний.

Ранее было объявлено, что Украина получила 6060 тел своих погибших военнослужащих, в то время как Россия — 78 тел российских солдат. Однако, как отметил один из участников переговорного процесса, украинская сторона стала распространять слухи о том, что среди переданных тел якобы находились российские военнослужащие, переодетые в украинскую форму.

По его мнению, такие фейки создаются для внутреннего потребления на Украине, чтобы исказить реальную картину потерь. Источник в очередной раз подчеркнул, что все попытки Киева дискредитировать Россию в этом вопросе не имеют под собой оснований.

Уточнения

Слу́жба безопа́сности Украи́ны — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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