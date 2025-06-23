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Любители 22 июня: Германия поддерживает США в ударах по Ирану

Силовые структуры » Военные новости

Германия не видит оснований осуждать действия Израиля и США, направленные на иранские ядерные объекты, подчеркнул канцлер Фридрих Мерц, выступая на форуме, посвящённом вопросам немецкой промышленности.

Бундесвер
Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бундесвер

Он отметил, что не считает нужным выражать недовольство по поводу израильских операций, начатых на прошлой неделе, а также по поводу шагов, предпринятых Соединёнными Штатами в минувшие выходные. По его словам, хотя такие действия сопряжены с определёнными рисками, бездействие в данной ситуации было бы недопустимым. Выступление канцлера транслировалось в прямом эфире на платформе Федерального объединения немецкой промышленности (BDI).

Мерц также провёл параллель между событиями в Иране и ситуацией на Украине, указав, что Киев, по его мнению, отстаивает не только свои границы, но и ценности, важные для Германии, такие как свобода, независимость, демократия и открытость общества.

Интересно, что ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль скептически оценивал вероятность американских ударов по Ирану, а позже выразил сожаление в связи с тем, что они всё же произошли. Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль запустил операцию против Ирана, обвинив Тегеран в разработке секретной ядерной программы военного назначения.

В ходе атак были нанесены удары по ядерным объектам, военным базам, системам ПВО, ракетным комплексам, а также ликвидированы ключевые фигуры, связанные с ядерной программой. Спустя несколько дней, в ночь на 22 июня, США атаковали три крупных ядерных центра Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон пояснил, что целью было либо полное уничтожение, либо значительное ослабление ядерного потенциала Ирана.

Американский лидер Дональд Трамп призвал Тегеран прекратить конфликт, предупредив, что в противном случае Иран столкнётся с ещё более тяжёлыми последствиями. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Штаты не считают себя в состоянии войны с Ираном, несмотря на то, что в Тегеране назвали действия США жестокими и незаконными. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, указал, что дипломатический путь всегда должен оставаться открытым, но в текущей ситуации это невозможно, поскольку именно Вашингтон, по его мнению, подорвал доверие к переговорам. Он заверил, что Иран предпримет все необходимые шаги для защиты своих интересов и безопасности.

Иранская организация по атомной энергии заявила, что развитие ядерной отрасли страны не будет приостановлено, несмотря на атаки.

Международное сообщество выразило обеспокоенность действиями США. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал удары по Ирану серьёзным шагом к эскалации напряжённости в регионе, угрожающим глобальной стабильности. Россия также выступила с резким осуждением, указав, что подобные действия нарушают международное право, Устав ООН и соответствующие резолюции Совета Безопасности. Москва призвала МАГАТЭ дать объективную оценку произошедшему.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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