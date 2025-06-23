Мир против Киева: тайные документы о телах ВСУ всплыли наружу

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Заявления министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о том, что Россия якобы подменяет тела украинских военнослужащих при их передаче, являются провокацией, считает источник, хорошо знакомый с ситуацией, в беседе с РИА Новости.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Он подчеркнул, что у российской стороны действует строгая и прозрачная процедура сбора, идентификации и передачи останков погибших солдат ВСУ, а попытки Киева очернить действия Москвы не имеют под собой никаких оснований.

Источник пояснил, что в России разработан чёткий порядок работы с телами погибших украинских военнослужащих. По его словам, в первую очередь передаются останки, при которых обнаружены документы, жетоны или форма, соответствующая стандартам ВСУ.

Также передаются тела в форме ВСУ, которым присваивается уникальный идентификационный номер. Этот номер фиксируется в специальном акте, сопровождаемом фотографиями. Один экземпляр документа направляется в Международный Комитет Красного Креста, а другой передаётся украинской стороне, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса.

Уточнения

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