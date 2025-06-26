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Агония в капкане: Россия поставила точку в украинском вопросе

Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко в своём анализе ситуации на Украине,  для ресурса "Военное дело", отметил, что страна, по сути, уже потерпела поражение в конфликте, однако не спешит признавать капитуляцию.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

По его мнению, ни одна из целей, поставленных Киевом, не была достигнута: возвращение утраченных территорий не состоялось, Россия не станет выплачивать репарации, а президент РФ Владимир Путин не предстанет перед судом в Гааге. Ищенко подчеркнул, что ничего из того, на что рассчитывал Киев, не произойдёт.

Он указал, что перед Украиной сейчас стоят два возможных пути: либо немедленное признание поражения, либо полное разрушение страны как государства. При этом политолог считает, что второй сценарий более вероятен, поскольку Владимир Зеленский не готов пойти на капитуляцию.

В результате, по словам Ищенко, Зеленский лишь продлевает страдания страны, увеличивая её потери, хотя исход конфликта уже предрешён. Он также напомнил, что ещё полгода назад в США заявляли, что поражение Украины неизбежно, независимо от того, будет ли оказана западная поддержка или нет, и вопрос лишь в том, сколько времени это займёт.

Ищенко обратил внимание на то, что такая ситуация выгодна Западу, поскольку в итоге Россия получит разрушенную территорию Украины, что станет для неё серьёзным бременем. Именно поэтому, по его мнению, западные страны не возражают против того, чтобы Зеленский продолжал боевые действия до последнего украинского солдата.

Политолог также отметил, что в текущих условиях Украине уже необязательно поставлять оружие, поскольку она всё равно продолжит сопротивление до полного истощения. Главной причиной, по которой конфликт затягивается, он назвал финансовую поддержку Запада. Без этих средств, как считает Ищенко, Украина давно бы оказалась в состоянии коллапса, так как у неё нет ресурсов даже для поддержания работы государственного аппарата.

Кроме того, он указал на существование в стране значительного числа людей, которые извлекают материальную выгоду из продолжения конфликта. По его словам, особенно это касается тех, кто участвует в коррупционных схемах, оставаясь в тени.

Ищенко отметил, что Зеленский и его ближайшее окружение, которые находятся на виду, рискуют больше всех, так как в будущем к ним могут быть предъявлены претензии, а их имущество конфисковано, а сами они могут оказаться за решёткой. В то же время те, кто действует за кулисами и делит миллионы, практически ничем не рискуют.

Уточнения

Гаа́га — город и община на западе Нидерландов, у берега Северного моря, резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и местопребывание королевского двора. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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