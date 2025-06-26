Паническая атака: Россия ответила Западу, когда нападет на НАТО

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Недавние события на международной арене вновь привлекли внимание к вопросу о возможной угрозе со стороны России для стран НАТО.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

Поводом для обсуждений стала публикация в одном из ведущих американских изданий, где говорилось о заверениях, сделанных Дональдом Трампом на встрече альянса в Гааге. Согласно этим данным, американский лидер якобы заверил европейских партнеров, что Москва не представляет опасности для блока, пока он занимает пост президента.

Михаил Ульянов, Российский представитель при международных организациях в Вене подчеркнул, что подобные заявления не вызывают возражений. Он отметил, что Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО ни сейчас, ни в будущем, даже после завершения президентского срока Трампа.

Дипломат также указал, что любые предположения о возможной агрессии со стороны Москвы являются абсурдными. В подтверждение своих слов он сослался на позицию российского руководства, которое ранее охарактеризовало подобные спекуляции как вымысел.

Между тем, саммит НАТО в Гааге, который стал первым после избрания Трампа, оказался в центре внимания не только из-за вопросов безопасности, но и из-за финансовых обязательств стран-участниц. Американский президент неоднократно указывал на недостаточный вклад Европы в общую обороноспособность, настаивая на увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП.

Итогом встречи стало решение, согласно которому страны альянса взяли на себя обязательство достичь этого показателя к 2035 году, хотя и с некоторыми оговорками. Например, Испания выразила несогласие с такой формулировкой, предложив более мягкие сроки и условия.

На фоне этих событий Россия продолжает фиксировать усиление активности НАТО у своих западных границ. Альянс объясняет свои действия необходимостью сдерживания так называемой "российской угрозы". Однако Москва неоднократно подчеркивала, что подобные шаги вызывают серьезную обеспокоенность.

Ранее в одном из интервью российский президент объяснил, что у Москвы нет никаких причин для нападения на страны НАТО, назвав подобные предположения бессмысленными. Он также указал, что западные лидеры нередко используют образ "российской угрозы" как инструмент для отвлечения внимания общественности от внутренних проблем. По его мнению, люди, обладающие достаточной информацией, прекрасно осознают, что такие утверждения не имеют под собой реальных оснований.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

