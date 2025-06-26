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Стамбульский прорыв: механизм обмена пленными продолжает работать

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Силовые структуры » Военные новости

Процесс обмена военнопленными между Россией и Украиной, основанный на договорённостях, достигнутых в Стамбуле, не останавливается.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Об этом стало известно из информации, предоставленной источником, близким к российской стороне переговоров, в беседе с РИА Новости.

По данным собеседника, в четверг состоялся очередной этап передачи пленных между Москвой и Киевом, который прошёл в соответствии с ранее установленными в Стамбуле соглашениями. Он также подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается, что свидетельствует о сохранении диалога между сторонами, несмотря на сложную обстановку.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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