Процесс обмена военнопленными между Россией и Украиной, основанный на договорённостях, достигнутых в Стамбуле, не останавливается.
Об этом стало известно из информации, предоставленной источником, близким к российской стороне переговоров, в беседе с РИА Новости.
По данным собеседника, в четверг состоялся очередной этап передачи пленных между Москвой и Киевом, который прошёл в соответствии с ранее установленными в Стамбуле соглашениями. Он также подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается, что свидетельствует о сохранении диалога между сторонами, несмотря на сложную обстановку.
Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.
Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.