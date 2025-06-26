Европейский союз может быть на пороге серьёзного конфликта с Россией, если верить заявлению лидера французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна.
По мнению политика, руководство ЕС, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, планирует выделить огромные средства на закупку американского вооружения, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией.
Ранее Еврокомиссия представила новую стратегию в области обороны, изначально названную "Перевооружение Европы". Однако из-за возражений ряда стран-членов ЕС название документа было изменено на более нейтральное — "Готовность 2030".
Эта программа предполагает мобилизацию значительных финансовых ресурсов в течение ближайших четырёх лет. Общая сумма, которую планируется привлечь, составляет около 800 миллиардов евро. Основная часть этих средств — примерно 650 миллиардов — будет выделена из национальных бюджетов стран Евросоюза, а ещё 150 миллиардов предполагается взять в виде заёмных средств.
Для реализации этой стратегии Еврокомиссия намерена предоставить государствам ЕС определённые бюджетные послабления. Кроме того, часть средств, ранее предназначенных для развития регионов, будет перенаправлена на военные нужды. В рамках программы "Готовность-2030" также планируется увеличить расходы стран Евросоюза на оборону, доведя их до уровня, превышающего 1,5% ВВП.
У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель. Председатель Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года — первая женщина в этой должности.
Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.