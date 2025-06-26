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Паритет обмена: Россия и Украина провели обмен пленными

Силовые структуры » Военные новости

В минувший четверг между Россией и Украиной состоялась очередная процедура передачи военнопленных, которая, как стало известно, прошла на равных условиях.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее этот же собеседник рассказал, что Москва и Киев провели очередной этап обмена пленными, который был организован в соответствии с договорённостями, достигнутыми ранее в Стамбуле. Он также уточнил, что процесс передачи пленных был паритетным, что подразумевает равное количество освобождённых с обеих сторон.

Эти события подчёркивают, что, несмотря на сложную обстановку, гуманитарные механизмы, заложенные в стамбульских соглашениях, продолжают действовать, предоставляя сторонам возможность решать вопросы, связанные с судьбами людей, оказавшихся в плену.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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