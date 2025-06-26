Паритет обмена: Россия и Украина провели обмен пленными

В минувший четверг между Россией и Украиной состоялась очередная процедура передачи военнопленных, которая, как стало известно, прошла на равных условиях.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее этот же собеседник рассказал, что Москва и Киев провели очередной этап обмена пленными, который был организован в соответствии с договорённостями, достигнутыми ранее в Стамбуле. Он также уточнил, что процесс передачи пленных был паритетным, что подразумевает равное количество освобождённых с обеих сторон.

Эти события подчёркивают, что, несмотря на сложную обстановку, гуманитарные механизмы, заложенные в стамбульских соглашениях, продолжают действовать, предоставляя сторонам возможность решать вопросы, связанные с судьбами людей, оказавшихся в плену.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

