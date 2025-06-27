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Триллионы долларов на войну: Запад исчерпал все другие варианты

2:44
Силовые структуры » Военные новости

В своей новой статье, опубликованной в издании "Военное дело", известный политолог и публицист Ростислав Ищенко проанализировал итоги недавнего саммита НАТО в Гааге.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

Он отметил, что, несмотря на внутренние разногласия в альянсе, подготовка к масштабному вооружённому конфликту с Россией в Европе ведётся с максимальной интенсивностью.

По мнению автора, ядро антироссийской коалиции внутри НАТО сегодня составляют Великобритания, Нидерланды, страны Скандинавии, а также Германия, Франция, Польша и государства Прибалтики. Он подчеркнул, что демонстративное наращивание военной мощи и регулярные обвинения России в агрессии используются Западом как инструменты информационно-психологического и политического давления на Москву.

Эти действия, как считает аналитик, преследуют две основные цели: заставить Россию пойти на уступки в вопросах урегулирования украинского кризиса и вернуть Соединённые Штаты к более активному выполнению своих обязательств перед союзниками.

Вместе с тем, автор обратил внимание на то, что увеличение военного присутствия НАТО у российских границ — это не только пропагандистский ход, но и реальный процесс, требующий огромных финансовых вложений.

Однако, по его словам, в современном мире армии и вооружения устаревают с невероятной скоростью. Он пояснил, что модернизированная армия уже через 10-15 лет становится неактуальной, а средства, вложенные в её обновление, оказываются потраченными впустую. Для поддержания боеготовности на достигнутом уровне странам приходится постоянно увеличивать военные расходы, что рано или поздно становится непосильной нагрузкой для любой экономики. В таких условиях, как отметил публицист, война превращается в экономическую необходимость, чтобы оправдать колоссальные затраты на оборону.

Аналитик также выразил мнение, что после того, как страны НАТО исчерпают свои ресурсы на перевооружение, у западных лидеров фактически не останется иного выбора, кроме как пойти на конфликт. Он указал, что современный Запад уже не в состоянии позволить себе тратить огромные суммы на военные нужды без какой-либо компенсации.

По его оценке, ещё одна волна модернизации вооружённых сил окажется неподъёмной для западных экономик, и тогда перед ними встанет дилемма: либо признать своё поражение, либо начать войну с Россией. При этом, как считает автор, Великобритания активно работает над тем, чтобы у её союзников просто не осталось альтернативы, кроме военного сценария.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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