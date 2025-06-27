НАТО на грани развода: США и Турция ушли в отрыв

2:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Внутри НАТО нарастают противоречия, которые могут привести к серьёзному расколу в альянсе, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, специалист в области военной политологии Александр Перенджиев.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

В беседе с журналистами он отметил, что США и Турция всё больше ориентируются на свои национальные интересы, действуя независимо от общих целей организации. Материал об этом публикует NEWS. ru.

По мнению аналитика, признаки разобщённости в НАТО стали особенно очевидны после обострения отношений между Турцией, Францией и Грецией, а также на фоне событий, связанных с военной операцией на Украине. Он напомнил, что ранее обсуждалась идея создания общеевропейской армии, которая должна была стать вооружёнными силами Евросоюза.

Однако конфликт между Турцией, с одной стороны, и Францией с Грецией, с другой, некоторые эксперты интерпретировали как противостояние между армией ЕС и турецкими силами. Таким образом, складывается ситуация, при которой внутри НАТО существуют не только сам альянс и ЕС, но и страны, которые, будучи членами НАТО, противостоят Евросоюзу.

Как подчеркнул политолог, Турция не стремится интегрироваться в общеевропейскую армию, что создаёт дополнительные линии напряжённости внутри альянса. Он также указал на постепенное отдаление США и Турции от общих позиций с Евросоюзом.

По его оценке, специальная военная операция на Украине ещё больше подрывает единство НАТО, усиливая разногласия. В дальнейшем, как считает специалист, Вашингтон и Анкара продолжат проводить политику, ориентированную на защиту собственных интересов в украинском вопросе, что будет способствовать их дальнейшему отдалению от европейских партнёров по альянсу.

Уточнения

Росси́йский экономи́ческий университе́т и́мени Г В Плеха́нова - ведущее экономическое высшее учебное заведение Российской Федерации, по количеству специализаций на направлении "Экономика" является крупнейшим в стране.

