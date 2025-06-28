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155 бойцов за сутки: Россия громит ВСУ на харьковском фронте

1:12
Силовые структуры » Военные новости

Российская группировка войск "Север" за последние сутки добилась значительных успехов на линии фронта, улучшив свои позиции, сообщило Министерство обороны РФ.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

По данным ведомства, российские силы нанесли серьёзный урон живой силе и технике противника, атаковав позиции трёх механизированных бригад, штурмового полка Вооружённых сил Украины, а также бригады территориальной обороны. Боевые действия велись в окрестностях населённых пунктов Андреевка, Кондратовка, Могрица и Марьино, расположенных в Сумской области.

Кроме того, на харьковском направлении российские войска успешно атаковали подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Уды и Волчанск Харьковской области, уточнили в министерстве.

В результате боевых действий украинская сторона понесла значительные потери, которые, по информации Минобороны, составили до 155 военнослужащих. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами, добавили в ведомстве.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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