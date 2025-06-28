155 бойцов за сутки: Россия громит ВСУ на харьковском фронте

Российская группировка войск "Север" за последние сутки добилась значительных успехов на линии фронта, улучшив свои позиции, сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, российские силы нанесли серьёзный урон живой силе и технике противника, атаковав позиции трёх механизированных бригад, штурмового полка Вооружённых сил Украины, а также бригады территориальной обороны. Боевые действия велись в окрестностях населённых пунктов Андреевка, Кондратовка, Могрица и Марьино, расположенных в Сумской области.
Кроме того, на харьковском направлении российские войска успешно атаковали подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Уды и Волчанск Харьковской области, уточнили в министерстве.
В результате боевых действий украинская сторона понесла значительные потери, которые, по информации Минобороны, составили до 155 военнослужащих. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами, добавили в ведомстве.
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