Российские вооружённые силы провели серию успешных операций, в результате которых были уничтожены склады с боеприпасами и материально-техническими средствами, а также производственные мощности, связанные с изготовлением и сборкой беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, перехватив и уничтожив шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотника самолётного типа.
Кроме того, как уточнили в Минобороны, удары авиации и артиллерии были нанесены по объектам, используемым для хранения и производства военной техники, включая цеха, где собирались ударные дроны большой дальности, а также по местам хранения безэкипажных катеров. В ходе операций также были поражены пункты временного базирования украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, расположенные в 142 различных районах.
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