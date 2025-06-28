Разгром тылов ВСУ: Россия нанесла удар по производству дронов

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские вооружённые силы провели серию успешных операций, в результате которых были уничтожены склады с боеприпасами и материально-техническими средствами, а также производственные мощности, связанные с изготовлением и сборкой беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Армия России

По данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, перехватив и уничтожив шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотника самолётного типа.

Кроме того, как уточнили в Минобороны, удары авиации и артиллерии были нанесены по объектам, используемым для хранения и производства военной техники, включая цеха, где собирались ударные дроны большой дальности, а также по местам хранения безэкипажных катеров. В ходе операций также были поражены пункты временного базирования украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, расположенные в 142 различных районах.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

