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Южная ловушка захлопнулась — потери ВСУ бьют рекорды

Силовые структуры » Военные новости

Российское военное ведомство сообщило, что силы "Южной" группировки войск смогли ликвидировать значительное число украинских военнослужащих, а также уничтожить часть их боевой техники.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

По данным министерства, потери противника составили до 175 человек, два автомобиля повышенной проходимости и одно артиллерийское орудие, используемое в полевых условиях.

Кроме того, стало известно, что войска "Южной" группировки смогли укрепить свои позиции на линии фронта. В ходе боевых действий были нанесены удары по личному составу и военной технике сразу нескольких украинских подразделений, включая три механизированные бригады, а также аэромобильную, штурмовую и бригаду территориальной обороны.

Операции проводились вблизи ряда населённых пунктов Донецкой Народной Республики, таких как Северск, Резниковка, Звановка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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