Восток в огне: ВСУ потеряли сотни человек за одни сутки

По информации, предоставленной российским военным ведомством, за последние сутки украинские силы понесли значительные потери в зоне ответственности группировки "Восток".

Фото: commons.wikimedia.org by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Украинский морской пехотинец наблюдает, как многонациональные участники допрашивают условного солдата

Как уточнили в министерстве, противник лишился до 210 бойцов, а также значительного количества военной техники, включая две бронированные боевые машины, восемь автомобилей, три артиллерийских установки и одну станцию, предназначенную для ведения радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, стало известно, что удары были нанесены по личному составу и боевым ресурсам нескольких украинских подразделений. Речь идёт о двух механизированных бригадах и одной бригаде территориальной обороны. Боевые действия затронули районы населённых пунктов Полтавка и Малиновка, расположенных в Запорожской области, а также Камышеваху в Донецкой Народной Республике.

Уточнения

Территориальная оборона — комплекс мероприятий, организуемых в военное время территориальными военными организациями для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и десантами противника.

