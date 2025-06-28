Запад наступает неожиданно: Украина лишилась главного шанса на контрнаступление

По данным российского военного ведомства, силы группировки "Запад" смогли нанести значительный урон украинским формированиям, действовавшим в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International ВСУ

В результате боевых действий противник лишился более 230 бойцов, а также значительного количества военной техники и ресурсов.

Как уточнили в министерстве, подразделения группировки "Запад" смогли продвинуться вперёд, заняв более удобные рубежи и укрепив свои позиции.

Удары были нанесены по личному составу и боевым ресурсам сразу нескольких украинских подразделений, включая две механизированные бригады, одну аэромобильную, две штурмовые бригады, а также бригаду территориальной обороны. Боевые действия затронули районы таких населённых пунктов, как Купянск, Ольговка, Соболевка, Сеньково в Харьковской области и Карповка в Донецкой Народной Республике.

Сообщается, что украинские силы потеряли четыре бронированные боевые машины, среди которых были американский бронеавтомобиль HMMWV и британская боевая машина Snatch, а также шесть автомобилей и три артиллерийские установки. Кроме того, были ликвидированы станция, предназначенная для ведения радиоэлектронной борьбы, и три склада, где хранились боеприпасы.

Уточнения

HMMWV — американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости, состоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооружённых сил, полицейских и иных служб некоторых других стран.

