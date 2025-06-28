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75 жизней и вся техника: ВСУ попали в смертельную ловушку Днепра

Силовые структуры » Военные новости

По информации, предоставленной российским военным ведомством, силы группировки "Днепр" смогли нанести серьёзный урон украинским формированиям, действовавшим на территории Херсонской и Запорожской областей.

ВСУ
Фото: armyinform.com.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.
ВСУ

За последние сутки противник лишился до 75 бойцов, а также значительного количества военной техники и ресурсов.

Как уточнили в министерстве, удары были нанесены по личному составу и боевым ресурсам нескольких украинских подразделений, включая механизированную бригаду, бригаду береговой обороны и бригаду территориальной обороны. Боевые действия затронули районы таких населённых пунктов, как Каменское в Запорожской области, а также Антоновка, Казацкое и Новотягинка в Херсонской области.

Сообщается, что в ходе операций были ликвидированы четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, используемых в полевых условиях, три станции, предназначенные для ведения радиоэлектронной борьбы, а также два склада, где хранились боеприпасы.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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