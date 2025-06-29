Карта потерь: где Россия громит украинские войска сегодня

Российские войска из группировки "Запад" провели успешную операцию, в результате которой были нанесены значительные потери украинским силам, а также заняты более выгодные позиции на линии фронта.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно данным ведомства, в ходе боевых действий были атакованы и ослаблены боевые формирования семи украинских бригад, включая три механизированные, а также танковую, аэромобильную, штурмовую и бригаду территориальной обороны. Удары наносились в нескольких районах, среди которых Купянск, Подлиман, Гороховатка, Глущенково и Петро-Ивановка в Харьковской области, а также Карповка и Зелёная Долина в Донецкой Народной Республике.
В министерстве уточнили, что потери украинской стороны составили до 220 военнослужащих.
Кроме того, в ходе операции были уничтожены различные единицы военной техники, включая турецкую бронированную машину Kirpi, американский бронеавтомобиль BATT UMG, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также были ликвидированы три станции радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и пять складов с боеприпасами.
Бронетранспортер Kirpi (Тур. BMC Kirpi) — бронеавтомобиль турецкой армии, построенный турецкой компанией BMC.
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