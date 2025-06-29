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160 жизней за день: Россия разгромила ВСУ на донецком направлении

1:20
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска из состава "Южной" группировки нанесли серьёзный урон украинским силам, уничтожив значительное количество живой силы и техники противника, а также улучшив свои позиции на линии фронта.

стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в результате боевых действий потери украинской стороны составили до 160 военнослужащих. Кроме того, были ликвидированы пикап, два артиллерийских орудия, включая британскую самоходную установку "Braveheart" калибра 155 мм, а также станция радиоэлектронной борьбы "Туман", три хранилища боеприпасов и два склада с материальными средствами.

В министерстве отметили, что российские подразделения смогли продвинуться вперёд, заняв более выгодные рубежи. Удары были нанесены по позициям нескольких украинских бригад, включая механизированную, горно-штурмовую, аэромобильную, а также бригаду нацгвардии "Азов"*.

Боевые действия велись в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Бондарное, Щербиновка и Константиновка, расположенных в Донецкой Народной Республике.

* признана террористической организацией и запрещена на территории РФ. 

Уточнения

AS-90 — британская самоходная артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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