Российские войска из состава "Южной" группировки нанесли серьёзный урон украинским силам, уничтожив значительное количество живой силы и техники противника, а также улучшив свои позиции на линии фронта.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в результате боевых действий потери украинской стороны составили до 160 военнослужащих. Кроме того, были ликвидированы пикап, два артиллерийских орудия, включая британскую самоходную установку "Braveheart" калибра 155 мм, а также станция радиоэлектронной борьбы "Туман", три хранилища боеприпасов и два склада с материальными средствами.
В министерстве отметили, что российские подразделения смогли продвинуться вперёд, заняв более выгодные рубежи. Удары были нанесены по позициям нескольких украинских бригад, включая механизированную, горно-штурмовую, аэромобильную, а также бригаду нацгвардии "Азов"*.
Боевые действия велись в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Бондарное, Щербиновка и Константиновка, расположенных в Донецкой Народной Республике.
* признана террористической организацией и запрещена на территории РФ.
AS-90 — британская самоходная артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.