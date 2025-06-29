Нептун ушёл на дно: Россия топит украинские ракеты и сотни дронов

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министерство обороны России объявило о значительных успехах в ходе военных операций.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-300

По данным ведомства, российские силы уничтожили высокотехнологичную радиолокационную станцию RADA, произведённую в Израиле, а также нанесли удары по объектам, связанным с производством и хранением боевых дронов.

В частности, были разрушены цеха, где собирались ударные беспилотники, и склады, предназначенные для их хранения. Кроме того, атакам подверглись пункты временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, расположенные в 133 различных районах.

Отдельно было отмечено, что российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность.

Сообщается, что удалось перехватить и уничтожить ракету большой дальности "Нептун", а также сбить более сотни беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, которые, предположительно, использовались для атак на российские позиции.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

