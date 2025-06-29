Российское Министерство обороны сообщило о значительных успехах группировки "Восток" в ходе боевых действий.
По информации ведомства, за последние сутки силы группировки смогли продвинуться дальше вглубь оборонительных позиций противника, нанеся при этом серьёзный урон украинским войскам. В результате боевых действий Киев лишился до 185 своих военнослужащих, а также значительного количества техники.
Как уточнили в оборонном ведомстве, удары были нанесены по позициям нескольких украинских формирований, включая две механизированные бригады, бригаду морской пехоты, две бригады территориальной обороны и бригаду национальной гвардии.
Атаки затронули районы населённых пунктов Зелёный Гай, Карла Маркса, Шевченко, Воскресенка в Донецкой Народной Республике, а также Березовое в Днепропетровской области. В ходе операций противник потерял не только живую силу, но и семь автомобилей, а также четыре артиллерийских установки.
Национальная гвардия Украины — воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД).
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