Пять бригад в прах: группировка Восток сотрясла тылы ВСУ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российское Министерство обороны сообщило о значительных успехах группировки "Восток" в ходе боевых действий.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

По информации ведомства, за последние сутки силы группировки смогли продвинуться дальше вглубь оборонительных позиций противника, нанеся при этом серьёзный урон украинским войскам. В результате боевых действий Киев лишился до 185 своих военнослужащих, а также значительного количества техники.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удары были нанесены по позициям нескольких украинских формирований, включая две механизированные бригады, бригаду морской пехоты, две бригады территориальной обороны и бригаду национальной гвардии.

Атаки затронули районы населённых пунктов Зелёный Гай, Карла Маркса, Шевченко, Воскресенка в Донецкой Народной Республике, а также Березовое в Днепропетровской области. В ходе операций противник потерял не только живую силу, но и семь автомобилей, а также четыре артиллерийских установки.

Уточнения

Национальная гвардия Украины — воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД).

