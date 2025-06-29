Министерство обороны России сообщило о значительных потерях украинских войск в зоне действия группировки "Центр".
По данным ведомства, за последние сутки противник лишился свыше 400 своих бойцов, а также большого количества военной техники, включая бронетранспортёр американского производства.
Как уточнили в оборонном ведомстве, российские силы нанесли удары по позициям сразу нескольких украинских формирований. В частности, пострадали три механизированные бригады, десантно-штурмовая бригада, бригада беспилотных систем, два штурмовых полка, две бригады морской пехоты, а также бригада территориальной обороны и бригада национальной гвардии.
Боевые действия развернулись в районах населённых пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровское, Димитров и Разино, расположенных в Донецкой Народной Республике.
В результате атак украинская сторона потеряла не только живую силу, но и значительное количество техники. Среди уничтоженного — бронетранспортёр М113, произведённый в США, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
M113 (англ. Armoured Personnel Carrier M113) — бронетранспортёр (БТР) США.
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