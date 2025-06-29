400 жизней в никуда: названы страшные цифры потерь ВСУ

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министерство обороны России сообщило о значительных потерях украинских войск в зоне действия группировки "Центр".

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии стреляют по противнику из 152-мм гаубиц "Мста-Б" в Ростовской области

По данным ведомства, за последние сутки противник лишился свыше 400 своих бойцов, а также большого количества военной техники, включая бронетранспортёр американского производства.

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские силы нанесли удары по позициям сразу нескольких украинских формирований. В частности, пострадали три механизированные бригады, десантно-штурмовая бригада, бригада беспилотных систем, два штурмовых полка, две бригады морской пехоты, а также бригада территориальной обороны и бригада национальной гвардии.

Боевые действия развернулись в районах населённых пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровское, Димитров и Разино, расположенных в Донецкой Народной Республике.

В результате атак украинская сторона потеряла не только живую силу, но и значительное количество техники. Среди уничтоженного — бронетранспортёр М113, произведённый в США, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Уточнения

M113 (англ. Armoured Personnel Carrier M113) — бронетранспортёр (БТР) США.

