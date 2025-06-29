Северный разгром: группировка РФ выдавливает ВСУ

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Министерство обороны России сообщило о значительных успехах группировки "Север" в ходе боевых действий на территории Сумской и Харьковской областей.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

По данным ведомства, за последние сутки украинские войска понесли серьёзные потери, лишившись более 190 бойцов, а также значительного количества военной техники, включая танки.

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские силы смогли улучшить свои позиции на линии фронта, нанеся удары по позициям нескольких украинских формирований. В частности, пострадали механизированная бригада, две десантно-штурмовые бригады, егерская бригада, три штурмовых полка и бригада территориальной обороны. Атаки затронули районы населённых пунктов Андреевка, Яблоновка, Варачино, Юнаковка, Кондратовка и Садки в Сумской области.

На харьковском направлении также были зафиксированы значительные успехи.

Удары были нанесены по позициям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, бригады территориальной обороны и пограничного отряда украинской погранслужбы. Боевые действия развернулись в районах населённых пунктов Уды, Меловое, Окоп, Чугуновка, Артельное и Двуречанское в Харьковской области.

В результате атак противник лишился не только живой силы, но и значительного количества техники. Среди уничтоженного — два танка, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть (укр. Су́мська́ о́бласть), разг. Су́мщина (укр. Су́мщина) — область на северо-востоке Украины.

