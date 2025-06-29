Армия без связи: Россия уничтожила систему РЭБ и склады ВСУ

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министерство обороны России сообщило о значительных успехах группировки "Днепр" в ходе боевых действий на территории Запорожской и Херсонской областей.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

По данным ведомства, за последние сутки украинские войска понесли серьёзные потери, лишившись до 80 своих бойцов, а также различной военной техники, включая безэкипажный катер.

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские силы нанесли удары по позициям нескольких украинских формирований, среди которых механизированная бригада, горно-штурмовая бригада, две бригады береговой обороны и бригада территориальной обороны.

Боевые действия развернулись в районах населённых пунктов Плавни, Степовое, Новоданиловка в Запорожской области, а также Днепровское и Садовое в Херсонской области. В результате атак противник потерял не только живую силу, но и значительное количество техники и инфраструктуры. Среди уничтоженного — 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, безэкипажный катер, две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

