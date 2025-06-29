Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобили, которые не задерживаются в продаже — проверено рынком
Подпись смерти: Украина официально вышла из конвенции о противопехотных минах
Обожают даже дети: как готовить куриные сердечки, чтобы съели всё
Огонь в руках Запада: Россия раскрыла правду о поставках оружия Украине
Секунды до контакта: Ушаков раскрыл сроки переговоров Путина и Трампа
Иван Янковский раскрыл трогательные принципы воспитания сына: учу его тишине, как дед
Бунт в каждом подъезде: Украина накрыла волна сопротивления
Удар в секунду — и вы покойник: рейтинг самых опасных змей
Проблемы с кожей в жару? Узнай, как справиться с жирным блеском навсегда

Армия без связи: Россия уничтожила систему РЭБ и склады ВСУ

1:10
Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны России сообщило о значительных успехах группировки "Днепр" в ходе боевых действий на территории Запорожской и Херсонской областей.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

По данным ведомства, за последние сутки украинские войска понесли серьёзные потери, лишившись до 80 своих бойцов, а также различной военной техники, включая безэкипажный катер.

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские силы нанесли удары по позициям нескольких украинских формирований, среди которых механизированная бригада, горно-штурмовая бригада, две бригады береговой обороны и бригада территориальной обороны.

Боевые действия развернулись в районах населённых пунктов Плавни, Степовое, Новоданиловка в Запорожской области, а также Днепровское и Садовое в Херсонской области. В результате атак противник потерял не только живую силу, но и значительное количество техники и инфраструктуры. Среди уничтоженного — 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, безэкипажный катер, две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Домашние животные
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет Аудио 
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Домашние животные
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Последние материалы
Автомобили, которые не задерживаются в продаже — проверено рынком
Подпись смерти: Украина официально вышла из конвенции о противопехотных минах
Обожают даже дети: как готовить куриные сердечки, чтобы съели всё
Огонь в руках Запада: Россия раскрыла правду о поставках оружия Украине
Секунды до контакта: Ушаков раскрыл сроки переговоров Путина и Трампа
Иван Янковский раскрыл трогательные принципы воспитания сына: учу его тишине, как дед
Бунт в каждом подъезде: Украина накрыла волна сопротивления
Армия без связи: Россия уничтожила систему РЭБ и склады ВСУ
Удар в секунду — и вы покойник: рейтинг самых опасных змей
Проблемы с кожей в жару? Узнай, как справиться с жирным блеском навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.