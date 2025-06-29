Бунт в каждом подъезде: Украина накрыла волна сопротивления

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости рассказал о нарастающем сопротивлении украинцев действиям сотрудников военкоматов.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Shutoff, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Полиция Украины

По его словам, местные жители начали активно противодействовать принудительной мобилизации, организуя бунты и защищая тех, кого пытаются забрать в армию.

Как отметил Лебедев, хотя происходящее пока нельзя назвать революцией, протесты становятся всё более заметными. В жилых кварталах и многоквартирных домах люди начали самоорганизовываться: они выставляют дежурных, которые следят за появлением сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы.

При появлении представителей ТЦК жители моментально получают сигнал и собираются толпами, чтобы дать отпор. В таких случаях, по словам Лебедева, в протестах участвуют как мужчины, так и женщины, а численность групп сопротивления может достигать 20 человек и более. Он подчеркнул, что в подобных ситуациях сотрудникам военкоматов не удаётся подавить сопротивление толпы.

Лебедев также обратил внимание на рост числа открытых столкновений между гражданами и представителями ТЦК. При этом, по его мнению, киевские власти продолжают политику, при которой все, кто не служит в армии или не работает на её нужды, автоматически считаются врагами. Он добавил, что у людей остаётся только два пути: либо объединяться для сопротивления, либо быть полностью уничтоженными.

В социальных сетях и интернете всё чаще появляются видеозаписи, на которых запечатлены сцены насильственной мобилизации. На кадрах видно, как сотрудники военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя физическое насилие.

Напомним, что с 18 мая 2024 года на Украине действует новый закон, ужесточающий правила мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате, сделав это либо лично, либо через специальный электронный сервис — "кабинет призывника".

При этом повестка считается вручённой, даже если человек не видел её лично: достаточно, чтобы в документе был проставлен штамп о невозможности вручения. Закон также обязывает граждан постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкоматов или полиции. При этом сроки демобилизации в документе не указаны.

Уточнения

ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.

