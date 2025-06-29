Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобили, которые не задерживаются в продаже — проверено рынком
Обожают даже дети: как готовить куриные сердечки, чтобы съели всё
Огонь в руках Запада: Россия раскрыла правду о поставках оружия Украине
Секунды до контакта: Ушаков раскрыл сроки переговоров Путина и Трампа
Иван Янковский раскрыл трогательные принципы воспитания сына: учу его тишине, как дед
Бунт в каждом подъезде: Украина накрыла волна сопротивления
Армия без связи: Россия уничтожила систему РЭБ и склады ВСУ
Удар в секунду — и вы покойник: рейтинг самых опасных змей
Проблемы с кожей в жару? Узнай, как справиться с жирным блеском навсегда

Подпись смерти: Украина официально вышла из конвенции о противопехотных минах

0:59
Силовые структуры » Военные новости

На Украине принято решение о выходе из международного соглашения, известного как Оттавская конвенция, которое запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин.

ВСУ
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВСУ

Об этом сообщил украинский депутат Роман Костенко. По его словам, Владимир Зеленский подписал указ, который официально утвердил соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Оттавская конвенция, подписанная 3 декабря 1997 года и вступившая в силу 1 марта 1999 года, объединяет 163 страны. Этот документ обязывает участников не только отказаться от применения противопехотных мин, но и уничтожить их запасы. Решение Киева выйти из соглашения вызвало широкий резонанс, учитывая его международное значение и долгосрочные обязательства, взятые странами-участницами.

Уточнения

Совет национальной безопасности и обороны Украины — согласно действующей Конституции Украины, координационный орган при президенте Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Украины.

Отта́вский догово́р или Конве́нция о запре́те противопехо́тных мин — договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле
Авто
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле Аудио 
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Последние материалы
Автомобили, которые не задерживаются в продаже — проверено рынком
Подпись смерти: Украина официально вышла из конвенции о противопехотных минах
Обожают даже дети: как готовить куриные сердечки, чтобы съели всё
Огонь в руках Запада: Россия раскрыла правду о поставках оружия Украине
Секунды до контакта: Ушаков раскрыл сроки переговоров Путина и Трампа
Иван Янковский раскрыл трогательные принципы воспитания сына: учу его тишине, как дед
Бунт в каждом подъезде: Украина накрыла волна сопротивления
Армия без связи: Россия уничтожила систему РЭБ и склады ВСУ
Удар в секунду — и вы покойник: рейтинг самых опасных змей
Проблемы с кожей в жару? Узнай, как справиться с жирным блеском навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.