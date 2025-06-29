ВСУ в ловушке: как FPV-дроны уничтожают украинскую армию

Российские войска из 24-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" значительно увеличили использование ударных беспилотников в районе населённого пункта Работино Запорожской области, что серьёзно затрудняет действия украинских сил.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал старший оператор с позывным "Мартын". По его словам, такая активность срывает ротации украинских подразделений, а также препятствует доставке продовольствия, боеприпасов и средств связи.

Как отметил "Мартын", противник стал проявлять гораздо большую осторожность из-за усиленной работы российских дронов. Он подчеркнул, что украинские бойцы боятся появляться на открытой местности, поскольку в небе постоянно находятся наблюдательные беспилотники, а за ними следуют ударные дроны. По его словам, как только противник покидает укрытие, его немедленно обнаруживают, после чего в его сторону направляется сразу несколько ударных FPV-дронов.

"Мартын" также добавил, что действия расчётов ударных беспилотников его подразделения создали крайне сложные условия для украинских сил в этом районе.

Он пояснил, что для противника попадание в поле зрения российских дронов стало настоящей угрозой, из-за чего украинские бойцы остаются без еды, воды, боеприпасов и связи.

Кроме того, удары наносятся по вышкам связи, ретрансляторам и другим объектам, что ещё больше изолирует противника. По словам оператора, выход на поверхность для украинских сил стал практически невозможен, так как их сразу же атакуют, как только они будут замечены.

Уточнения

FPV (First Person View) — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.

