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Три дня в тылу врага: секретный манёвр, сломивший ВСУ в Новониколаевке

1:42
Силовые структуры » Военные новости

Три дня диверсионные группы (ДРГ) российской группировки войск "Центр" находились в Новониколаевке, которая на тот момент ещё оставалась под контролем украинских сил, перед тем как посёлок был освобождён.

Бойцы ВС РФ
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель командира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады группировки "Центр" Сергей Зайцев.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, 19 июня подразделения группировки "Центр" смогли продвинуться вглубь оборонительных позиций противника, в результате чего Новониколаевка в ДНР перешла под контроль российских войск.

По словам Зайцева, диверсионные группы проникли в населённый пункт под покровом ночи. Он отметил, что бойцы располагались буквально по соседству с украинскими военнослужащими, занимая соседние дома, при этом противник даже не подозревал об их присутствии. Замкомандира подчеркнул, что российские силы провели в таком режиме три дня, оставаясь незамеченными.

Зайцев также рассказал, что в день начала штурма, когда российские войска применили мотоциклы для атаки, диверсионные группы приступили к действиям изнутри посёлка. Он пояснил, что их задача заключалась в создании хаоса и паники среди украинских сил.

По его словам, бойцы ДРГ начали активно перемещаться по улицам и домам, устраняя противника. Замкомандира добавил, что украинские военнослужащие были дезориентированы, так как считали, что российские силы находятся лишь в лесополосах, не осознавая, что те уже действуют внутри населённого пункта.

Уточнения

Диверсио́нно-разве́дывательная гру́ппа (ДРГ) — подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное время с целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного выведения из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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