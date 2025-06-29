Секретный пакт с Израилем: Германия готовится к отражению будущей атаки

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Германия планирует укрепить свою защиту в цифровом пространстве, создав так называемый "киберкупол", и для этого намерена объединить усилия с Израилем.

Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Здание Бундестага

Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на планы главы МВД ФРГ Александра Добриндта.

По данным газеты, во время визита в израильский город Бат-Ям министр представил программу из пяти ключевых направлений, которые лягут в основу соглашения о сотрудничестве в области безопасности и защиты от киберугроз. В частности, речь идёт о расширении взаимодействия с Израилем в сфере кибербезопасности, укреплении системы гражданской обороны и совершенствовании механизмов оповещения населения в Германии.

Кроме того, Добриндт подчеркнул важность углубления сотрудничества между разведывательными службами и органами безопасности двух государств.

Как отметило издание, среди инициатив министра также значится создание совместного центра исследований в области кибербезопасности. Ещё одним приоритетом станет развитие технологий, направленных на защиту от угроз, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В комментарии газете Добриндт указал, что в условиях современных вызовов одной лишь военной обороны недостаточно для обеспечения безопасности страны. Он выразил мнение, что для повышения общей защищённости необходимо провести масштабное обновление системы гражданской обороны, чтобы адаптировать её к новым реалиям.

Уточнения

Бат-Ям — город в Тель-Авивском округе Израиля на побережье Средиземного моря к югу от Яффы.

