Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это тонкое и часто упускаемое из виду упражнение укрепит ваш корпус, руки и равновесие
Верка Сердючка ответила матом критикам русского языка: скандал в Киеве
Лососевые нерестовые реки и озёра под защитой: какие меры принимают в Камчатском крае
Место, где родилась любовь: Бородина и Сердюков отправились в свадебное путешествие
Резкий отказ от напитка вызывает раздражительность и тревогу: как сохранить энергию и спокойствие
Механика не прощает ошибок: как понять, что коробка передач в опасности
Подкормка, после которой морковка сочная и ровная — работает просто
Волосы, как ватная палочка? Есть способ превратить их в львиную гриву
Как получить ресторанную корочку на мясе с помощью правильного разогрева сковороды

Секретный пакт с Израилем: Германия готовится к отражению будущей атаки

1:34
Силовые структуры » Военные новости

Германия планирует укрепить свою защиту в цифровом пространстве, создав так называемый "киберкупол", и для этого намерена объединить усилия с Израилем.

Здание Бундестага
Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание Бундестага

Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на планы главы МВД ФРГ Александра Добриндта.

По данным газеты, во время визита в израильский город Бат-Ям министр представил программу из пяти ключевых направлений, которые лягут в основу соглашения о сотрудничестве в области безопасности и защиты от киберугроз. В частности, речь идёт о расширении взаимодействия с Израилем в сфере кибербезопасности, укреплении системы гражданской обороны и совершенствовании механизмов оповещения населения в Германии.

Кроме того, Добриндт подчеркнул важность углубления сотрудничества между разведывательными службами и органами безопасности двух государств.

Как отметило издание, среди инициатив министра также значится создание совместного центра исследований в области кибербезопасности. Ещё одним приоритетом станет развитие технологий, направленных на защиту от угроз, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В комментарии газете Добриндт указал, что в условиях современных вызовов одной лишь военной обороны недостаточно для обеспечения безопасности страны. Он выразил мнение, что для повышения общей защищённости необходимо провести масштабное обновление системы гражданской обороны, чтобы адаптировать её к новым реалиям.

Уточнения

Бат-Ям — город в Тель-Авивском округе Израиля на побережье Средиземного моря к югу от Яффы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Домашние животные
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Последние материалы
Секретный пакт с Израилем: Германия готовится к отражению будущей атаки
Три дня в тылу врага: секретный манёвр, сломивший ВСУ в Новониколаевке
Грибки расползаются незаметно: ошибка с вечерним поливом газона даёт им зелёный свет
Без права на возвращение: Европа закрыла последнюю дверь для беженцев
Умнее, чем кажется: эти кошки дрессируются лучше собак
Диктатура в действии: Украина отменяет голосование навсегда
Забудьте про дезодорант: этот способ работает лучше
Маск больше не бунтарь: миллиардер помирился с Трампом
Взрыв в Тебризе: Иран лихорадит от аварий на стратегических объектах
Макрон дал добро: Франция помогает диктатуре в Армении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.