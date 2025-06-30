Днепр окрасился кровью: мир узнал о настоящем отношении Зеленского к ВСУ

Село Крынки, расположенное на левом берегу Днепра в Херсонской области, стало ярким примером истинного отношения Владимира Зеленского к украинским военнослужащим, считает сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Об этом он рассказал в беседе с корреспондентами РИА Новости.

Ранее издание "Общественное. Новости" сообщило, что в Киеве прошёл митинг родственников украинских военных, пропавших без вести в районе Крынок. Участники акции потребовали ускорить поиски около двух тысяч солдат, судьба которых остаётся неизвестной уже на протяжении года.

По мнению Кастюкевича, ситуация вокруг Крынок наглядно демонстрирует равнодушие Зеленского к потерям среди личного состава ВСУ. Он отметил, что для киевских властей это село было нужно лишь как инструмент пропаганды, а не как стратегически важный объект.

Сенатор добавил, что несколько тысяч жизней украинских военных были принесены в жертву ради одной громкой фразы в западных СМИ о якобы закреплении на левом берегу Днепра.

Кастюкевич также подчеркнул, что для российских войск вытеснение противника из Крынок было лишь вопросом времени. При этом, по его словам, реальные потери украинской армии в этом районе значительно превышают официально озвученные цифры.

Он пояснил, что украинское командование долгое время не могло смириться с утратой плацдарма, продолжая отправлять солдат на верную гибель.

Сенатор обратил внимание, что, согласно данным Министерства обороны РФ, в Крынках побывали несколько бригад корпуса морской пехоты ВСУ, для которых это стало "билетом в один конец". Он уточнил, что значительная часть украинских военных либо утонула, либо их тела так и не удалось эвакуировать с левого берега Днепра.

Крынки — это село на левом берегу Днепра, которое украинские войска безуспешно пытались захватить, начиная с 2023 года, форсируя реку. В итоге противник был выбит из населённого пункта, а сам район и прилегающие территории были полностью зачищены. Позже украинские силы предприняли неудачные попытки закрепиться выше по течению реки, в районе посёлка Днепряны.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в июле 2024 года в беседе с РИА Новости сообщил, что при попытках форсировать Днепр и удержаться на левом берегу украинская армия потеряла до пяти тысяч военнослужащих. В то же время украинское издание "Следствие.Инфо" указывало, что с октября 2023 года по июнь 2024 года в районе Крынок официально числятся пропавшими без вести более 780 украинских военных.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра и омываемый Азовским и Чёрным морями.

Этот регион стал частью РФ по итогам референдума, проведённого в сентябре 2022 года. Украина не признаёт результаты голосования и продолжает обстреливать территорию области. На данный момент под контролем России находится около 75% территории региона, тогда как правобережная часть, включая город Херсон, остаётся под контролем украинских войск.

Уточнения

Днепр — четвёртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, имеет самое длинное русло в границах Украины.

