Пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин в беседе с корреспондентами РИА Новости рассказал, что командование украинской армии довело до смерти одного из мобилизованных, заставляя его выполнять физические упражнения на плацу, несмотря на проблемы со здоровьем.
По словам пленного, медицинское обслуживание в части оставляло желать лучшего. Он отметил, что погибший неоднократно обращался за помощью к медикам, но его всё равно обязывали надевать бронежилет и отправляться на полигон. Рузгин добавил, что в итоге состояние мужчины ухудшилось настолько, что на построение его пришлось выносить сослуживцам. После этого пострадавшего доставили в медпункт, но до больницы довезти не успели — он скончался.
Как подчеркнул Рузгин, даже после этого инцидента качество медицинского обслуживания в части не улучшилось. Он уточнил, что мобилизованным выдавали лишь самые простые обезболивающие препараты, которые можно приобрести в любой аптеке.
Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате, либо лично явившись туда, либо зарегистрировавшись в специальном электронном кабинете для призывников.
Закон также предусматривает, что повестка считается вручённой, даже если человек не видел её лично: датой вручения считается момент, когда в документе появляется отметка о невозможности личной передачи. Военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию представителей военкоматов или полиции. При этом сроки демобилизации в законе не указаны.
В социальных сетях и интернете активно распространяются видеозаписи, на которых запечатлены случаи принудительной мобилизации. На кадрах видно, как сотрудники украинских военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя физическое насилие и избивая задержанных.
Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.