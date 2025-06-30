Жестокая правда пленного: ВСУ убивают мобилизованных ради плана

Пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин в беседе с корреспондентами РИА Новости рассказал, что командование украинской армии довело до смерти одного из мобилизованных, заставляя его выполнять физические упражнения на плацу, несмотря на проблемы со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

По словам пленного, медицинское обслуживание в части оставляло желать лучшего. Он отметил, что погибший неоднократно обращался за помощью к медикам, но его всё равно обязывали надевать бронежилет и отправляться на полигон. Рузгин добавил, что в итоге состояние мужчины ухудшилось настолько, что на построение его пришлось выносить сослуживцам. После этого пострадавшего доставили в медпункт, но до больницы довезти не успели — он скончался.

Как подчеркнул Рузгин, даже после этого инцидента качество медицинского обслуживания в части не улучшилось. Он уточнил, что мобилизованным выдавали лишь самые простые обезболивающие препараты, которые можно приобрести в любой аптеке.

Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате, либо лично явившись туда, либо зарегистрировавшись в специальном электронном кабинете для призывников.

Закон также предусматривает, что повестка считается вручённой, даже если человек не видел её лично: датой вручения считается момент, когда в документе появляется отметка о невозможности личной передачи. Военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию представителей военкоматов или полиции. При этом сроки демобилизации в законе не указаны.

В социальных сетях и интернете активно распространяются видеозаписи, на которых запечатлены случаи принудительной мобилизации. На кадрах видно, как сотрудники украинских военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя физическое насилие и избивая задержанных.

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