Заложен новый фундамент: где НАТО подпишет приговор миру

В июле 2026 года Турция готовится принять масштабное международное событие, которое может "определить будущее глобальной безопасности".
Об этом стало известно после заявления главы государства, сделанного в ходе обращения к гражданам по итогам заседания правительства. Лидер страны выразил уверенность, что именно Анкара станет местом проведения встречи глав государств и правительств стран НАТО.
Он подчеркнул, что это событие не только укрепит позиции Турции на мировой арене, но и создаст условия для обсуждения и принятия решений, которые окажут значительное влияние на международную политику. Подготовка к этому мероприятию уже началась, и столица Турции готовится встретить мировых лидеров на самом высоком уровне.
НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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