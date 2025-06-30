Заложен новый фундамент: где НАТО подпишет приговор миру

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В июле 2026 года Турция готовится принять масштабное международное событие, которое может "определить будущее глобальной безопасности".

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

Об этом стало известно после заявления главы государства, сделанного в ходе обращения к гражданам по итогам заседания правительства. Лидер страны выразил уверенность, что именно Анкара станет местом проведения встречи глав государств и правительств стран НАТО.

Он подчеркнул, что это событие не только укрепит позиции Турции на мировой арене, но и создаст условия для обсуждения и принятия решений, которые окажут значительное влияние на международную политику. Подготовка к этому мероприятию уже началась, и столица Турции готовится встретить мировых лидеров на самом высоком уровне.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

