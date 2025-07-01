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Комплектование катастрофы: раскрыты главные проблемы ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

На фоне продолжающегося конфликта украинские вооруженные силы сталкиваются с серьезными трудностями, которые могут существенно повлиять на их боеспособность.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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По мнению военного аналитика Михаила Ходаренока, отставного полковника, ключевыми проблемами для ВСУ остаются организация коммуникаций и нехватка подготовленного личного состава. Об этом он заявил в интервью изданию "Военное дело".

Сложности с комплектованием войск во многом обусловлены методами работы украинских территориальных центров комплектования, которые выполняют функции, схожие с военкоматами. Аналитик указал, что нередки случаи, когда людей буквально отлавливают на улицах, отправляют в автобусы, а вскоре они оказываются на линии фронта.

При этом он подчеркнул, что подобный подход не позволяет мгновенно превратить гражданских лиц в эффективных бойцов, готовых к боевым действиям. Вместе с тем, по его мнению, не следует преувеличивать масштабы сдачи украинских военнослужащих в плен, поскольку это не оказывает решающего влияния на общую боеспособность армии на данном этапе.

Еще одной важной проблемой является зависимость Киева от поставок вооружения, боеприпасов и снаряжения из западных стран. Аналитик отметил, что практически все ресурсы, необходимые для поддержания боевых действий, поступают из-за рубежа.

Это делает взаимодействие с международными партнерами жизненно важным для украинской армии. Любые сбои или задержки в поставках, по его словам, могут критически сказаться на способности подразделений выполнять задачи на передовой.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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