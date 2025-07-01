Единственный в мире: Америка признала приемущество России в военном аспекте

Российская система защиты от ракетных ударов представляет собой тщательно разработанную и постоянно совершенствующуюся сеть, которая, в отличие от американской, делает акцент на обороне крупных городов, сообщается в статье, опубликованной в издании The National Interest.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-300

По мнению авторов материала, Россия уделяет приоритетное внимание защите столичного региона и других значимых городских центров, тогда как США не следуют подобной стратегии. В публикации подчеркивается, что в настоящее время российские технологии в области противоракетной обороны, возможно, достигли уровня, превосходящего американские аналоги, что может стать переломным моментом в глобальной безопасности.

Одним из главных элементов этой системы является радиолокационная станция "Дон-2Н", которая играет ключевую роль в защите Москвы от угроз, связанных с баллистическими ракетами.

Эта станция, как отмечается, обладает уникальными характеристиками, а ее возможности регулярно обновляются. Она интегрирована в систему раннего предупреждения о ракетных атаках и предоставляет данные, необходимые для работы противоракетной обороны столицы.

Строительство объекта началось еще в 1978 году, а в 1989 году станцию официально приняли на вооружение. Полностью в эксплуатацию она вошла спустя два года. "Дон-2Н" представляет собой уникальное сооружение, аналогов которому в мире не существует. Его антенны размещены внутри бетонной конструкции в форме усеченной пирамиды, высота которой сопоставима с 11-этажным зданием, а ширина основания достигает почти 150 метров.

Среди возможностей станции — обнаружение небольших головных частей баллистических ракет на значительных расстояниях, точное определение их траекторий, а также сопровождение целей. Особое внимание уделяется способности "Дон-2Н" различать реальные боеголовки среди множества ложных целей, включая тяжелые и легкие приманки, дипольные отражатели и устройства, создающие активные помехи.

Этот объект и вся система в целом, как подчеркивается в статье, демонстрируют стратегический подход России к обеспечению безопасности своих территорий, что вызывает повышенный интерес и обсуждения на международной арене.

Уточнения

Дон-2Н — стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона, созданная в рамках выполнения задач ПРО Москвы.

