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Разворованные рубежи: украинские депутаты раскрывают правду о фортификации ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

На Украине разгорается скандал вокруг строительства оборонительных сооружений в Сумской области, граничащей с Россией.

Украинские морпехи
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинские морпехи

Один из депутатов Верховной рады, представляющий партию "Европейская солидарность", Михаил Боднар, в беседе с журналистами издания "Цензор" выразил мнение, что выделенные на фортификации средства фактически разворовывались, а сами работы выполнялись крайне некачественно.

По словам депутата, военные, находившиеся в регионе, сообщали, что обещанные укрепления так и не были возведены. Вместо полноценных оборонительных сооружений были вырыты лишь простые окопы, укрепленные металлической сеткой.

Однако, как отметил Боднар, такая сетка при попадании снаряда превращается в дополнительные осколки, что представляет угрозу для самих солдат. Он подчеркнул, что строительство велось непрофессионально, а выделенные деньги, по сути, "закапывались в землю" или присваивались.

Кроме того, Боднар обратил внимание на то, что в Сумской и Харьковской областях так и не были построены более 20 взводных опорных пунктов, на которые выделялись бюджетные средства. Из 800 запланированных объектов, возводимых военными администрациями этих регионов, на баланс было принято лишь 25. Еще 150 объектов находились на стадии оформления документов, а судьба остальных остается неясной из-за их низкого качества.

Депутат также добавил, что многие из этих укреплений уже оказались на территориях, которые сейчас находятся под контролем противника.

Согласно данным издания "Цензор", в текущем году департамент капитального строительства Сумской области организовал 116 тендеров на возведение фортификационных сооружений, общая стоимость которых составила почти 2,87 миллиарда гривен, что эквивалентно примерно 69 миллионам долларов. Однако на данный момент выполненным считается только один тендер, связанный с поставкой материалов.

Проблемы с фортификациями сопровождаются и коррупционными скандалами.

В конце июня Национальная полиция Украины сообщила о задержании бывшего заместителя мэра Харькова, подозреваемого в хищениях при строительстве укреплений в регионе. По данным следствия, в схеме также участвовали главный подрядчик и три коммерческие компании, а ущерб государственному бюджету оценивается в 5,4 миллиона гривен, или около 130 тысяч долларов.

Ситуация с оборонительными сооружениями в Сумской области вызвала критику и со стороны других украинских политиков. Например, один из парламентариев, Алексей Гончаренко*, отметил, что так называемые "зубы дракона" — бетонные тетраэдры, предназначенные для защиты, так и не были установлены, а с января просто лежат вдоль дорог.

Другой депутат, Сергей Рахманин, указал на поспешность и низкое качество строительства укреплений в регионе, подчеркнув их недостаточность. В свою очередь, Марьяна Безуглая раскритиковала действия главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Генерального штаба, обвинив их в неэффективной организации работ по созданию оборонительных линий в Сумской области.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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