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Заводской спецназ: УАЗ спасает автомобили на передовой

1:16
Силовые структуры » Военные новости

На передовой специальной военной операции сотрудники "Ульяновского автомобильного завода" передают бойцам знания, которые помогают поддерживать автомобили в рабочем состоянии даже в самых сложных условиях.

уаз
Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
уаз

Об этом в беседе с журналистами РИА Новости сообщил руководитель предприятия Алексей Спирин. По его словам, специалисты обучают военнослужащих нюансам эксплуатации техники, способам увеличения её долговечности при интенсивных нагрузках, а также методам самостоятельного технического обслуживания прямо на позициях, когда эвакуация машин невозможна.

Кроме того, на заводе функционирует специальное подразделение, которое консультирует по вопросам обслуживания автомобилей в дилерских сервисах, задействованных в зоне СВО, и даёт рекомендации по продлению срока службы техники.

Спирин подчеркнул, что военные нередко сталкиваются с трудностями в соблюдении графика планового обслуживания, особенно если речь идёт о сертифицированных сервисных центрах. Несмотря на это, предприятие сохраняет гарантийные обязательства, оказывает помощь и зачастую берёт на себя расходы на ремонт, даже если поломки вызваны особенностями эксплуатации.

Уточнения

Улья́новский автомоби́льный заво́д - предприятие в Ульяновске, основано в июле 1941 года, входит в состав автомобильного холдинга "Соллерс" (бывший "Северсталь-авто").

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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