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Германия стреляет в себя: известно, что Мерц приготовил против России

1:54
Силовые структуры » Военные новости

Поставки немецкого оружия на Украину могут нарушить хрупкое равновесие в регионе, считает журналист и политолог Грегор Шпицен.

Бундесвер
Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бундесвер

Его комментарий прозвучал на фоне недавних заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца, который заверил, что, несмотря на военную помощь Киеву, Берлин не намерен становиться участником конфликта. При этом Мерц подчеркнул, что Германия продолжит обучать украинских военнослужащих работе с крылатыми ракетами Taurus.

Шпицен отметил, что позиция нынешнего канцлера мало чем отличается от взглядов других немецких политиков, таких как бывшая глава МИД Анналена Бербок и ряд представителей Бундестага. Однако, по его мнению, экс-канцлер Олаф Шольц в отличие от них осознавал пределы допустимого в вопросах военной поддержки Украины.

Шпицен указал, что Шольц, несмотря на давление со стороны западных союзников, понимал риски для национальной безопасности Германии, связанные с передачей оружия Киеву. Такие мысли Шпицен высказал в интервью изданию "Военное дело".

Что касается Мерца, то, как считает политолог, его опыт в управлении государством оставляет желать лучшего, а каждое новое заявление канцлера вызывает всё больше вопросов. Шпицен выразил опасение, что использование Украиной немецких крылатых ракет против России может привести к непредсказуемым последствиям, которые затронут не только регион, но и саму Германию.

По мнению Шпицена, подход Мерца отражает общие тенденции, которые сейчас преобладают в немецкой политике и в Западной Европе в целом. Эти тенденции, как полагает политолог, могут привести к серьёзным изменениям в балансе сил и усилению напряжённости на международной арене.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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