Германия имеет все шансы стать лидером среди стран, поставляющих оружие на Украину, особенно на фоне возможного сокращения военной помощи со стороны США.
Об этом свидетельствуют последние тенденции в международной политике, а также стабильность немецких поставок, которые уже сейчас занимают второе место по объёму после американских.
Политолог и специалист по Германии Тимофей Борисов считает, что фактически Берлин уже играет ключевую роль в обеспечении Киева военной техникой. Он отметил, что недавний инцидент с задержкой крупной партии американских ракет для Украины серьёзно подорвал её обороноспособность, тогда как поставки из Германии осуществляются без перебоев и в срок. Об этом он рассказал ресурсу "Военное дело".
Борисов подчеркнул, что готовность Германии к такой роли зависит от того, о какой части общества идёт речь. По его мнению, если говорить о простых гражданах, то немецкое общество в целом не поддерживает усиление участия страны в конфликте. Однако политические элиты, включая представителей партий ХДС, ХСС и СДПГ, настроены решительно и готовы не только продолжать, но и наращивать помощь Киеву. Эксперт выразил уверенность, что в ближайшем будущем Берлин может занять ещё более активную позицию в этом вопросе.
Тем не менее, такая поддержка обходится Германии недёшево. Борисов указал, что на помощь Украине уже было выделено около 44 миллиардов евро — сумма, которая является значительной даже для одной из ведущих экономик Евросоюза, особенно учитывая, что ресурсы Германии не сравнимы с американскими.
Что касается перспектив, то, по мнению политолога, в дальнейшем Германия сосредоточится на поставках самых современных видов вооружений. В их число войдут передовые гаубицы, танки, ракеты и даже реактивные системы залпового огня Mars-2, которые вскоре могут оказаться в распоряжении украинских вооружённых сил.
Этот процесс вызывает множество вопросов о том, как долго Германия сможет поддерживать такой уровень помощи, и какие последствия это будет иметь для её внутренней политики и экономики.
MARS2/LRU/I — европейская модернизация M270 с участием Германии, Италии и Франции. MARS2 оснащен новой системой управления огнем (EFCS — European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space.
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