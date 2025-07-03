Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост на 65% за два года: как пересмотр цен на МС-21 изменит авиаиндустрию
Как превратить дачу в грибной рай: советы от миколога
Бюджетный способ борьбы со слизнями: как защитить грядки всего за даром
Лимфодренажный массаж для идеального состояния кожи: 3 причины попробовать
Рита Ора сама сделала предложение Тайке Вайтити: я опустилась на колено
Микроскопические вредители: почему купание в озёрах может быть опасно
Проверка фитнес-браслетов: как ошибки могут повлиять на ваше здоровье
Туроператор TUI отказал: что делать, если отпуск превращается в кошмар?
50% водителей верят в мифы об алкотестерах — узнайте правду!

Берлин выходит из тени: Германия заменит США в вопросе помощи ВСУ

2:22
Силовые структуры » Военные новости

Германия имеет все шансы стать лидером среди стран, поставляющих оружие на Украину, особенно на фоне возможного сокращения военной помощи со стороны США.

Немецкий танк Leopard
Фото: www.flickr.com by SFJZ13, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Немецкий танк Leopard

Об этом свидетельствуют последние тенденции в международной политике, а также стабильность немецких поставок, которые уже сейчас занимают второе место по объёму после американских.

Политолог и специалист по Германии Тимофей Борисов считает, что фактически Берлин уже играет ключевую роль в обеспечении Киева военной техникой. Он отметил, что недавний инцидент с задержкой крупной партии американских ракет для Украины серьёзно подорвал её обороноспособность, тогда как поставки из Германии осуществляются без перебоев и в срок. Об этом он рассказал ресурсу "Военное дело".

Борисов подчеркнул, что готовность Германии к такой роли зависит от того, о какой части общества идёт речь. По его мнению, если говорить о простых гражданах, то немецкое общество в целом не поддерживает усиление участия страны в конфликте. Однако политические элиты, включая представителей партий ХДС, ХСС и СДПГ, настроены решительно и готовы не только продолжать, но и наращивать помощь Киеву. Эксперт выразил уверенность, что в ближайшем будущем Берлин может занять ещё более активную позицию в этом вопросе.

Тем не менее, такая поддержка обходится Германии недёшево. Борисов указал, что на помощь Украине уже было выделено около 44 миллиардов евро — сумма, которая является значительной даже для одной из ведущих экономик Евросоюза, особенно учитывая, что ресурсы Германии не сравнимы с американскими.

Что касается перспектив, то, по мнению политолога, в дальнейшем Германия сосредоточится на поставках самых современных видов вооружений. В их число войдут передовые гаубицы, танки, ракеты и даже реактивные системы залпового огня Mars-2, которые вскоре могут оказаться в распоряжении украинских вооружённых сил.

Этот процесс вызывает множество вопросов о том, как долго Германия сможет поддерживать такой уровень помощи, и какие последствия это будет иметь для её внутренней политики и экономики.

Уточнения

MARS2/LRU/I — европейская модернизация M270 с участием Германии, Италии и Франции. MARS2 оснащен новой системой управления огнем (EFCS — European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Туризм
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки" Аудио 
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Шоу-бизнес
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях Аудио 
Минута на холостом ходу: опытные водители никогда не спешат
Авто
Минута на холостом ходу: опытные водители никогда не спешат Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'? Анна Яковлева Санкции отменяются: Трамп открывает двери российским банкам Любовь Степушова
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Санкции отменяются: Трамп открывает двери российским банкам
Ремнетел: невероятная длинна и мифы о сельдяном короле — разоблачение
Как вернуть пиону силу: подкормка, которая изменит всё
Продюсер Шуг Найт шокировал заявлением: близкие Тупака Шакура курили его прах!
Секреты безопасности: как избежать вреда от народной косметики
Как эффективно очистить стекло душевой кабины от пятен и налёта?
Новая реальность: 100 тыс. км и никаких ремонтов – что это значит для водителей?
Новая туристическая зона КНДР: будущее Вонсан-Кальмы и её влияние на экономику
Весенняя аллергия отступает: эти три продукта помогут без таблеток
Новый рецепт варенья: клубника с цитрусами и мятой, который удивит ваших гостей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.