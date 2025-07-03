Берлин выходит из тени: Германия заменит США в вопросе помощи ВСУ

2:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Германия имеет все шансы стать лидером среди стран, поставляющих оружие на Украину, особенно на фоне возможного сокращения военной помощи со стороны США.

Фото: www.flickr.com by SFJZ13, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Немецкий танк Leopard

Об этом свидетельствуют последние тенденции в международной политике, а также стабильность немецких поставок, которые уже сейчас занимают второе место по объёму после американских.

Политолог и специалист по Германии Тимофей Борисов считает, что фактически Берлин уже играет ключевую роль в обеспечении Киева военной техникой. Он отметил, что недавний инцидент с задержкой крупной партии американских ракет для Украины серьёзно подорвал её обороноспособность, тогда как поставки из Германии осуществляются без перебоев и в срок. Об этом он рассказал ресурсу "Военное дело".

Борисов подчеркнул, что готовность Германии к такой роли зависит от того, о какой части общества идёт речь. По его мнению, если говорить о простых гражданах, то немецкое общество в целом не поддерживает усиление участия страны в конфликте. Однако политические элиты, включая представителей партий ХДС, ХСС и СДПГ, настроены решительно и готовы не только продолжать, но и наращивать помощь Киеву. Эксперт выразил уверенность, что в ближайшем будущем Берлин может занять ещё более активную позицию в этом вопросе.

Тем не менее, такая поддержка обходится Германии недёшево. Борисов указал, что на помощь Украине уже было выделено около 44 миллиардов евро — сумма, которая является значительной даже для одной из ведущих экономик Евросоюза, особенно учитывая, что ресурсы Германии не сравнимы с американскими.

Что касается перспектив, то, по мнению политолога, в дальнейшем Германия сосредоточится на поставках самых современных видов вооружений. В их число войдут передовые гаубицы, танки, ракеты и даже реактивные системы залпового огня Mars-2, которые вскоре могут оказаться в распоряжении украинских вооружённых сил.

Этот процесс вызывает множество вопросов о том, как долго Германия сможет поддерживать такой уровень помощи, и какие последствия это будет иметь для её внутренней политики и экономики.

Уточнения

MARS2/LRU/I — европейская модернизация M270 с участием Германии, Италии и Франции. MARS2 оснащен новой системой управления огнем (EFCS — European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space.

