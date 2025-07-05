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НАТО пугает Европу: сенсационная угроза заставляет учить русский

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3:47
Силовые структуры » Военные новости

Генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Нидерландов Марк Рютте вновь попытался привлечь внимание к вопросам обороны Европы, прибегнув к провокационным заявлениям.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

На этот раз он в очередной раз упомянул главу российского МИД Сергея Лаврова, позволив себе резкие высказывания, а также предостерег страны Евросоюза от возможных последствий недостаточного финансирования военной сферы, намекнув на необходимость изучения русского языка.

В своем недавнем интервью американскому изданию Рютте в саркастической форме заметил, что Лавров занимает пост министра иностранных дел России чуть ли не с древнейших времен, добавив, что за все это время от него якобы не прозвучало ничего значимого. Комментируя эти слова, представитель российского МИД Мария Захарова указала, что многолетняя работа Лаврова, судя по всему, не прошла даром, раз она заставила Рютте вспомнить о духовных ценностях.

Рютте также подчеркнул, что странам НАТО необходимо значительно увеличить расходы на оборону, уделяя особое внимание развитию военной промышленности, кибербезопасности и противодействию гибридным угрозам. Он отметил, что без таких мер Европа может столкнуться с серьезными вызовами, намекнув на возможные последствия в виде необходимости изучения русского языка.

При этом он уточнил, что введение обязательной воинской повинности в Европе не потребуется, хотя отдельные страны могут принять такое решение самостоятельно. Однако, по его мнению, без наращивания производственных мощностей альянс не сможет эффективно противостоять потенциальным угрозам, исходящим не только от России, но и от других государств, таких как КНДР.

На недавнем саммите НАТО, который прошел в Гааге 24-25 июня, страны-участницы договорились о постепенном увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Для сравнения, сейчас лишь немногие члены блока достигли уровня в 2%. Эти планы вызвали критику со стороны России.

Президент Владимир Путин ранее указывал, что подобные действия альянса способствуют глобальной милитаризации и провоцируют гонку вооружений. В свою очередь, Сергей Лавров после саммита отметил, что увеличение военных бюджетов НАТО не окажет существенного влияния на безопасность России.

Ранее, выступая в Европарламенте, Рютте уже предупреждал европейцев, что без поддержки оборонных инициатив им, возможно, придется столкнуться с необходимостью изучения русского языка. На это Захарова с иронией посоветовала жителям стран ЕС и НАТО не откладывать изучение русского, отметив его красоту и богатство.

В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность усилением активности НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает расширять свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию так называемой российской агрессии. Москва, в свою очередь, подчеркивает, что подобные действия лишь нагнетают напряженность в регионе.

В одном из своих интервью американскому журналисту Владимир Путин подробно разъяснил, что у России нет намерений нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Он также указал, что западные лидеры часто используют образ мнимой российской угрозы, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем, хотя, по его мнению, многие здравомыслящие люди прекрасно понимают, что это не более чем вымысел.

Уточнения

Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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