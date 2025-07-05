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Силовые структуры » Военные новости

Норвежская помощь Украине в виде военных технологий и финансовых вливаний наносит ущерб экономике самой Норвегии, а также ухудшает перспективы Киева на международной арене, утверждается в статье одного из норвежских изданий.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Согласно материалу, Осло выделяет значительные средства — около 6,5 миллиарда крон — на поставки беспилотников и развитие соответствующих технологий для поддержки Киева.

Однако авторы статьи считают, что такие траты не только ослабляют экономическое положение Норвегии, но и не способны повлиять на исход конфликта. Напротив, они полагают, что подобная помощь лишь продлевает боевые действия, увеличивает число жертв среди украинцев и в конечном итоге приводит к менее выгодным условиям для урегулирования ситуации на Украине.

Тем временем Украина сталкивается с беспрецедентным бюджетным дефицитом, который в 2024 году достиг почти 44 миллиардов долларов. Страна продолжает полагаться на помощь международных партнеров, чтобы покрыть свои финансовые потребности. Однако на Западе процесс выделения новых траншей сопровождается долгими спорами.

Представитель Международного валютного фонда на Украине отметил, что со временем объемы международной поддержки будут сокращаться, и Киеву необходимо искать внутренние источники финансирования. В свою очередь, Владимир Зеленский выразил обеспокоенность нехваткой средств для производства собственного оружия, а также замедлением поставок помощи из-за рубежа.

Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину не меняют общей картины конфликта, а лишь затягивают его. Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО фактически участвует в противостоянии, предоставляя не только технику и оборудование, но и занимаясь подготовкой специалистов.

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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