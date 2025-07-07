Военная инфраструктура в руинах: сенсационные итоги операции против ВСУ

Боевые действия в Херсонской области: уничтожены склады и техника ВСУ

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска, входящие в состав группировки "Днепр", за последние 24 часа нанесли значительный урон противнику, ликвидировав до 85 украинских военнослужащих, а также уничтожив важные объекты военной инфраструктуры.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны РФ, опубликованного в начале недели.

Согласно информации ведомства, удары были нанесены по позициям нескольких украинских подразделений, включая две механизированные бригады, две бригады береговой обороны и две бригады территориальной обороны. Боевые действия развернулись в окрестностях населённых пунктов Новоандреевка, Каменское и Плавни в Запорожской области, а также Михайловка и Антоновка в Херсонской области.

В результате операции были выведены из строя девять единиц автомобильной техники, два артиллерийских орудия, пять комплексов радиоэлектронной борьбы, а также три хранилища боеприпасов и одно хранилище горючего.

Минобороны подчеркнуло, что такие действия позволили существенно ослабить боеспособность противника в указанных районах, нарушив его логистику и возможности для дальнейшего сопротивления.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

