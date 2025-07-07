Российские войска, входящие в состав группировки "Днепр", за последние 24 часа нанесли значительный урон противнику, ликвидировав до 85 украинских военнослужащих, а также уничтожив важные объекты военной инфраструктуры.
Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны РФ, опубликованного в начале недели.
Согласно информации ведомства, удары были нанесены по позициям нескольких украинских подразделений, включая две механизированные бригады, две бригады береговой обороны и две бригады территориальной обороны. Боевые действия развернулись в окрестностях населённых пунктов Новоандреевка, Каменское и Плавни в Запорожской области, а также Михайловка и Антоновка в Херсонской области.
В результате операции были выведены из строя девять единиц автомобильной техники, два артиллерийских орудия, пять комплексов радиоэлектронной борьбы, а также три хранилища боеприпасов и одно хранилище горючего.
Минобороны подчеркнуло, что такие действия позволили существенно ослабить боеспособность противника в указанных районах, нарушив его логистику и возможности для дальнейшего сопротивления.
Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.