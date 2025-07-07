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Потери ВСУ растут: Южная группировка войск наносит удар

Подразделения Южной группировки войск нанесли удар по ВСУ
1:37
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска из состава "Южной" группировки за последние сутки нанесли серьёзный урон противнику, ликвидировав свыше 130 украинских военнослужащих и уничтожив значительное количество военной техники.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, обнародовав свежие данные о ходе боевых действий.

Согласно информации ведомства, в результате активных действий были выведены из строя танк, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийское орудие иностранного производства, а также пикап. Кроме того, были разрушены два хранилища с боеприпасами, что существенно подорвало возможности противника в данном районе.

Минобороны также отметило, что бойцы "Южной" группировки смогли улучшить свои тактические позиции, заняв более удобные рубежи. Удары были нанесены по позициям сразу нескольких украинских формирований, включая три механизированные бригады, а также мотопехотную, аэромобильную, горно-штурмовую бригады, бригаду территориальной обороны и бригаду национальной гвардии.

Боевые действия велись в окрестностях населённых пунктов Серебрянка, Северск, Часов Яр, Фёдоровка, Белая Гора, Константиновка, Щербиновка и Александро-Шультино, расположенных на территории Донецкой Народной Республики.

В ведомстве подчеркнули, что такие успехи позволяют не только ослабить боеспособность противника, но и создать условия для дальнейшего продвижения российских сил в этом регионе.

Уточнения

Национальная гвардия Украины — воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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