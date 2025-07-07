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1:11
Силовые структуры » Военные новости

Российские военные из группировки "Восток" за последние сутки нанесли значительный урон противнику, ликвидировав до 200 бойцов украинских вооружённых сил, а также уничтожив целый арсенал военной техники.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Среди потерь противника — пара бронированных боевых машин, десяток автомобилей, одно артиллерийское орудие и три устройства, предназначенных для ведения радиоэлектронной борьбы. Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны России, опубликованного в начале недели.

Согласно информации ведомства, бойцы группировки "Восток" не только успешно сдерживали натиск противника, но и продвинулись дальше вглубь его оборонительных позиций. В ходе боевых действий были нанесены удары по личному составу и технике сразу четырёх украинских формирований, включая две механизированные бригады и две бригады территориальной обороны.

Основные столкновения развернулись в окрестностях населённых пунктов Малиновка, расположенного в Запорожской области, а также Воскресенка и Карла Маркса, находящихся на территории Донецкой Народной Республики.

Уточнения

Территориальная оборона — комплекс мероприятий, организуемых в военное время территориальными военными организациями для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и десантами противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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