Разгром в степи: украинские войска потеряли целую армию за сутки

Минобороны РФ отчиталось о разгроме двух бригад ВСУ на востоке

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военные из группировки "Восток" за последние сутки нанесли значительный урон противнику, ликвидировав до 200 бойцов украинских вооружённых сил, а также уничтожив целый арсенал военной техники.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Среди потерь противника — пара бронированных боевых машин, десяток автомобилей, одно артиллерийское орудие и три устройства, предназначенных для ведения радиоэлектронной борьбы. Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны России, опубликованного в начале недели.

Согласно информации ведомства, бойцы группировки "Восток" не только успешно сдерживали натиск противника, но и продвинулись дальше вглубь его оборонительных позиций. В ходе боевых действий были нанесены удары по личному составу и технике сразу четырёх украинских формирований, включая две механизированные бригады и две бригады территориальной обороны.

Основные столкновения развернулись в окрестностях населённых пунктов Малиновка, расположенного в Запорожской области, а также Воскресенка и Карла Маркса, находящихся на территории Донецкой Народной Республики.

Уточнения

Территориальная оборона — комплекс мероприятий, организуемых в военное время территориальными военными организациями для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и десантами противника.

