Российские военные из группировки "Восток" за последние сутки нанесли значительный урон противнику, ликвидировав до 200 бойцов украинских вооружённых сил, а также уничтожив целый арсенал военной техники.
Среди потерь противника — пара бронированных боевых машин, десяток автомобилей, одно артиллерийское орудие и три устройства, предназначенных для ведения радиоэлектронной борьбы. Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны России, опубликованного в начале недели.
Согласно информации ведомства, бойцы группировки "Восток" не только успешно сдерживали натиск противника, но и продвинулись дальше вглубь его оборонительных позиций. В ходе боевых действий были нанесены удары по личному составу и технике сразу четырёх украинских формирований, включая две механизированные бригады и две бригады территориальной обороны.
Основные столкновения развернулись в окрестностях населённых пунктов Малиновка, расположенного в Запорожской области, а также Воскресенка и Карла Маркса, находящихся на территории Донецкой Народной Республики.
Территориальная оборона — комплекс мероприятий, организуемых в военное время территориальными военными организациями для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и десантами противника.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.