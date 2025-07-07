Небо в огне: Россия одним ударом уничтожила главный козырь ВСУ

Минобороны РФ: за сутки уничтожено 402 беспилотника и 7 авиабомб ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за последние 24 часа продемонстрировали впечатляющие результаты, обезвредив значительное количество воздушных угроз.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-300

По данным Министерства обороны РФ, было ликвидировано семь управляемых авиационных бомб и более четырёх сотен беспилотных летательных аппаратов, выполненных в формате самолётов.

Как уточнили в оборонном ведомстве, все эти цели были успешно нейтрализованы благодаря слаженной работе систем ПВО, которые продолжают защищать воздушное пространство от атак противника.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

