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Силовые структуры » Военные новости

Российские силы противовоздушной обороны за последние 24 часа продемонстрировали впечатляющие результаты, обезвредив значительное количество воздушных угроз.

ЗРК С-300
Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЗРК С-300

По данным Министерства обороны РФ, было ликвидировано семь управляемых авиационных бомб и более четырёх сотен беспилотных летательных аппаратов, выполненных в формате самолётов.

Как уточнили в оборонном ведомстве, все эти цели были успешно нейтрализованы благодаря слаженной работе систем ПВО, которые продолжают защищать воздушное пространство от атак противника.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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