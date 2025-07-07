Российские силы противовоздушной обороны за последние 24 часа продемонстрировали впечатляющие результаты, обезвредив значительное количество воздушных угроз.
По данным Министерства обороны РФ, было ликвидировано семь управляемых авиационных бомб и более четырёх сотен беспилотных летательных аппаратов, выполненных в формате самолётов.
Как уточнили в оборонном ведомстве, все эти цели были успешно нейтрализованы благодаря слаженной работе систем ПВО, которые продолжают защищать воздушное пространство от атак противника.
Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.