Север поставил крест: ВСУ потеряли элитную армию за одни сутки

Россия нанесла поражение четырём бригадам ВСУ на Сумщине и Харьковщине

Российские войска из группировки "Север" за последние сутки нанесли серьёзный урон украинским вооружённым силам, в результате чего противник лишился до 180 бойцов.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ всу

Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны РФ, опубликованного в начале недели.

По данным ведомства, российские силы успешно атаковали позиции нескольких украинских формирований, включая механизированную, егерскую, три десантно-штурмовые бригады, а также четыре штурмовых полка. Боевые действия развернулись в окрестностях населённых пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица, расположенных в Сумской области.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что на харьковском направлении были нанесены удары по мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде территориальной обороны. Основные столкновения произошли вблизи населённых пунктов Казачья Лопань и Волчанск в Харьковской области.

Как уточнили в министерстве, потери украинской стороны оказались значительными. Противник лишился двух бронированных боевых машин, пяти автомобилей, четырёх артиллерийских орудий, а также трёх складов, включая два с боеприпасами и один с материальными средствами, что существенно ослабило его позиции в этих районах.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.

