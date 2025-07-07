Российские войска нанесли мощный ракетный удар в районе Чугуева Харьковской области, ликвидировав до 50 украинских националистов.
Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны РФ, опубликованного в начале недели.
Как сообщили в ведомстве, в результате проведённой разведки в лесном массиве неподалёку от Чугуева был выявлен временный пункт дислокации одного из подразделений 154-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.
В момент, когда на объекте находилось наибольшее количество личного состава, расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" осуществил точечный удар. По предварительным данным, противник понёс серьёзные потери: до 50 человек, три автомобиля и пункт управления беспилотными летательными аппаратами были уничтожены.
Для подтверждения успешности операции Министерство обороны РФ также обнародовало видеоматериалы, на которых запечатлён момент удара.
"Исканде́р" (индекс ГРАУ комплекса: 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Э".
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.