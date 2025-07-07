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Небесный мститель над Чугуевом: Россия показала силу Искандера

Минобороны РФ: расчет Искандера уничтожил до 50 националистов ВСУ под Чугуевом
1:03
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска нанесли мощный ракетный удар в районе Чугуева Харьковской области, ликвидировав до 50 украинских националистов.

Солдат ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат ВСУ

Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны РФ, опубликованного в начале недели.

Как сообщили в ведомстве, в результате проведённой разведки в лесном массиве неподалёку от Чугуева был выявлен временный пункт дислокации одного из подразделений 154-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

В момент, когда на объекте находилось наибольшее количество личного состава, расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" осуществил точечный удар. По предварительным данным, противник понёс серьёзные потери: до 50 человек, три автомобиля и пункт управления беспилотными летательными аппаратами были уничтожены.

Для подтверждения успешности операции Министерство обороны РФ также обнародовало видеоматериалы, на которых запечатлён момент удара.

Уточнения

"Исканде́р" (индекс ГРАУ комплекса: 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Э".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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