Украина в тисках страха: Минобороны РФ взяло на прицел военкоматы

Украина приостановила работу ряда военкоматов после ударов по зданиям ТЦК

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Во Львовской области на западе Украины значительно ужесточили меры безопасности в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, известных как военкоматы.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Удары по энергетике

Об этом стало известно из информации, опубликованной телеканалом "Общественное" со ссылкой на свои источники.

Ранее представители Сухопутных войск Вооружённых сил Украины сообщили о серии взрывов, прогремевших в зданиях военкоматов в нескольких регионах страны, включая Кременчуг Полтавской области, Харьковскую область, а также подконтрольную украинским властям часть Запорожской области.

Кроме того, издание "Страна.ua" отметило, что за последнюю неделю были зафиксированы атаки на военкоматы в Кривом Роге и Полтаве. В Винницкой области местный военкомат временно приостановил работу по основному адресу, сославшись на сложную обстановку в стране.

Как уточнили в сообщении телеканала, усиление мер безопасности во Львовской области связано с участившимися нападениями на аналогичные учреждения в других регионах. В частности, особое внимание уделяется усилению бдительности охраны на входах в здания военкоматов. На данный момент данных о возможном переносе работы учреждений на другие адреса не поступало.

В тот же день Министерство обороны РФ заявило о нанесении ударов по территориальным центрам комплектования украинских вооружённых сил, что, вероятно, стало одной из причин ужесточения мер безопасности.

Уточнения

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведёт воинский учёт и осуществляет мобилизацию населения.

